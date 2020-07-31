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陸製造業景氣復甦 7月官方PMI升至51.1

聯合報 / 記者戴瑞芬/即時報導
7月中國製造業採購經理指數（PMI）為51.1，比上月上升0.2個百分點，創四個月新高，已是連續5個月位於臨界點以上。取自界面新聞
7月中國製造業採購經理指數（PMI）為51.1，比上月上升0.2個百分點，創四個月新高，已是連續5個月位於臨界點以上。取自界面新聞

大陸國家統計局今日發佈，7月中國製造業採購經理指數（PMI）為51.1，比上月上升0.2個百分點，連續5個月位於臨界點以上；且是連續第二個月回升，並創四個月新高。顯示疫後經濟重啟，景氣持續復甦。

國家統計局解讀，「需求逐步回暖、生產普遍回升、進出口狀況繼續改善是7月製造業PMI的特點。」

統計顯示，7月製造業「新訂單」指數為51.7%，高於上月0.3個百分點，連續3個月回升；「新出口訂單」指數和「新進口訂單」指數分別為48.4%和49.1%，高於上月5.8和2.1個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，隨著全球主要經濟體逐漸放鬆隔離封鎖措施，恢復經濟活動，以及穩外貿政策措施落地生效，製造業進出口有所回暖。

不過，交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智表示，儘管製造業PMI連續多月處於擴張區間，但未來走勢仍存在一些不確定因素。

「一是受到全球疫情蔓延的影響，預計新出口訂單和進口指數仍將在低位，二是小型企業的PMI低位徘徊，凸顯出其經營壓力較大。」劉學智認為，當務之急是加快落實各項財政金融優惠幫扶政策，支持小微企業渡過難關。

統計顯示，從企業規模看，7月大型企業製造業PMI為52.0%，比上月下降0.1個百分點；中型企業PMI為51.2%，比上月上升1.0個百分點；小型企業PMI為48.6%，比上月下降0.3個百分點，其中生產指數和新訂單指數分別為49.8%和46.8%，小型企業供需兩端繼續承壓。

此外，安徽、湖北、湖南、江西等地部分企業反映，洪澇災害導致物流運輸不暢，出現廠房、設備、存貨浸水等問題，生產經營受到一定影響。

展望製造業下半年走勢，財信證券首席經濟學家伍超明預計，第3季歐美經濟復蘇力度恐有所放緩，將影響中國出口增長。

他分析，貨幣、財政刺激政策將在下半年加速顯效，基建投資將對經濟起到明顯的拉動作用，帶動製造業、服務業等相關活動趨於好轉。預計下半年製造業PMI的走勢將保持在擴張區間。

大陸國家統計局同日並公佈7月中國非製造業商務活動指數54.2，比上月回落0.2個百分點。反映當期全行業產出變化情況的綜合PMI指數則比上月下滑0.1個百分點，至54.1%。

PMI 疫情

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