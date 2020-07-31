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張文宏談香港防疫：必須把檢測放第一位

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏30日表示，香港可以借鏡大陸防控經驗，要「把檢測放在第一位」。（百度百家號）
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏30日表示，香港可以借鏡大陸防控經驗，要「把檢測放在第一位」。（百度百家號）

香港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，連續多天確診病例破百，截至30日，累計確診病例已達3151例。上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏30表示，香港可以借鏡大陸防控經驗，首先是早檢測、早發現，要「把檢測放在第一位」。

據香港文匯網，張文宏指出，「發現病人」是第一步，如果病人都發現不了，後續的工作就非常難開展，所以這個第一步需要投入大量的力量去做。

他強調，原則上各國和各地區都認可的一點，就是「把檢測放在第一位」，在最短的時間內把檢測的能力提升到最大，盡一切可能最快最精準地發現並找到病人，後續的防疫措施就能馬上跟進。「擴大檢測，盡量對感染者進行居家隔離、方艙隔離，或者是住院隔離，嚴守民眾的社交距離，就能有效切斷病毒的傳播。」

張文宏表示，香港專家的防控水平在國際上領先，滬港兩地醫療機構有着良好的相互借鑒學習傳統，上海同行密切關注香港疫情防控，希望疫情能夠盡快得到控制。

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