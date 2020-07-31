五中全會 10月召開

中共中央政治局昨（30）日召開會議，決定今年10月在北京召開19屆五中全會，主要議程為制定國民經濟和社會發展第14個五年規劃和2035年願景目標。

今年是大陸十三五收官之年，也是十四五的規劃之年，大陸在長達十幾年高速增長後，步入經濟轉型，面臨宏觀經濟下行，今年更受到新冠疫情衝擊，經濟發展降速比預期要大，經濟學家預計十四五期間GDP增速會加速下滑，面臨產業轉型、經濟發展最為關鍵時期。19屆五中全會將制定十四五規劃和2035年遠景目標，因此備受關注。

布局十四五，中央政治局會議昨日由中共中央總書記習近平主持，會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。

會議強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持深化改革開放，牢牢把握擴大內需這個戰略基點，大力保護和激發市場主體活力，紮實做好六穩工作，全面落實六保任務，推動經濟高質量發展，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

會議指出，要確保宏觀政策落地見效。財政政策要更加積極有為、貨幣政策要更加靈活適度、精準導向。要保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，推動綜合融資成本明顯下降。要確保新增融資重點流向製造業、中小微企業。同時，會議要求宏觀經濟政策要加強協調配合，促進財政、貨幣政策同就業、產業、區域等政策形成集成效應。

中央政治局會議並做出要加快新型基礎設施建設，深入推進重大區域發展戰略，加快國家重大戰略項目實施步伐。要以新型城鎮化帶動投資和消費需求，推動城市群、都市圈一體化發展體制機制創新。要提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。