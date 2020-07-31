人行變相QE 放錢210億

中國人民銀行昨（30）日開展今年第七次央行票據互換（CBS）操作，與上次（6月29日）操作相隔一個月，操作量同為人民幣50億元（約新台幣210億元），費率為0.1%，期限三個月，票面利率2.35%。

這已經是今年人行第七次開展CBS操作，而今年迄今已進行了七次，操作頻率明顯上升，總量也已經達到人民幣360億元，超過去年全年的人民幣320億元。

CBS被市場視為變相的量化寬鬆（QE），不過人行強調，開展CBS操作是「以券換券」，不涉及基礎貨幣吞吐，對銀行體系流動性的影響中性。

雖然一級交易商可以將換入的央行票據作為抵押品，與其他市場機構開展交易或參與央行相關操作，但人行指，這並不意味只要一級交易商換入央行票據就可以自動從央行獲得資金。在CBS操作中，銀行永續債的所有權不發生轉移，仍在一級交易商表內，信用風險由一級交易商承擔。

人行指出，開展CBS操作的主要目的，是為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，增強金融服務實體經濟的能力。

21世紀經濟報導，人行已經將銀行永續債納入MLF、TMLF、SLF等工具的合格擔保品範圍。透過央行擔保品安排和CBS操作，可以推動銀行間市場成員相互之間融資也接受銀行永續債作為擔保品，進一步提升銀行永續債的市場流動性。

應對當前資本市場流動性風險，人行官網同日披露，為維護銀行體系流動性合理充裕，人行以利率招標方式開展了人民幣500億元逆回購操作，期限為七天，中標利率為2.2%。

當日有人民幣500億元逆回購到期，人行零投放零回籠。

自本周一起，人行連續四個交易日開展逆回購操作，中標量分別為人民幣1,000億元、800億元、300億元、500億元，期限均為七天，中標利率維持2.2%。