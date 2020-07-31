人行變相QE 放錢210億

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

中國人民銀行昨（30）日開展今年第七次央行票據互換（CBS）操作，與上次（6月29日）操作相隔一個月，操作量同為人民幣50億元（約新台幣210億元），費率為0.1%，期限三個月，票面利率2.35%。

這已經是今年人行第七次開展CBS操作，而今年迄今已進行了七次，操作頻率明顯上升，總量也已經達到人民幣360億元，超過去年全年的人民幣320億元。

CBS被市場視為變相的量化寬鬆（QE），不過人行強調，開展CBS操作是「以券換券」，不涉及基礎貨幣吞吐，對銀行體系流動性的影響中性。

雖然一級交易商可以將換入的央行票據作為抵押品，與其他市場機構開展交易或參與央行相關操作，但人行指，這並不意味只要一級交易商換入央行票據就可以自動從央行獲得資金。在CBS操作中，銀行永續債的所有權不發生轉移，仍在一級交易商表內，信用風險由一級交易商承擔。

人行指出，開展CBS操作的主要目的，是為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，增強金融服務實體經濟的能力。

21世紀經濟報導，人行已經將銀行永續債納入MLF、TMLF、SLF等工具的合格擔保品範圍。透過央行擔保品安排和CBS操作，可以推動銀行間市場成員相互之間融資也接受銀行永續債作為擔保品，進一步提升銀行永續債的市場流動性。

應對當前資本市場流動性風險，人行官網同日披露，為維護銀行體系流動性合理充裕，人行以利率招標方式開展了人民幣500億元逆回購操作，期限為七天，中標利率為2.2%。

當日有人民幣500億元逆回購到期，人行零投放零回籠。

自本周一起，人行連續四個交易日開展逆回購操作，中標量分別為人民幣1,000億元、800億元、300億元、500億元，期限均為七天，中標利率維持2.2%。

人民幣 央行

延伸閱讀

陸網路借貸 接軌徵信系統

人行查炒房資金 盯線上貸款

美中陷緊張 人行評估：子彈省著用不必再趨寬鬆

1.7兆！人行今合併續作MLF和TMLF

相關新聞

北京布建5G 年底增1.3萬基站

北京市第十五屆人大常委會29日召開第二十三次會議，聽取北京市政府關於北京市2020年國民經濟和社會發展計劃上半年執行情況...

萬達集團海外資產 賣光光

萬達集團近年陸續變賣資產，海外地產項目全部出清。萬達酒店發展昨（30）日公告，以2.7億美元（約新台幣79.65億元）售...

陸產客機ARJ21 高高原試飛通過

承擔中國大型客機研製並統籌幹線和支線飛機發展的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）30日對外宣布，中國國產ARJ21客機...

五中全會 10月召開

中共中央政治局昨（30）日召開會議，決定今年10月在北京召開19屆五中全會，主要議程為制定國民經濟和社會發展第14個五年...

泉州拚經濟 加速布局新興產業

作為「中國民營經濟大市」，福建省泉州市在提振疫後經濟的同時危中尋機，發力新基建新經濟，為經濟持續復甦注入新動能，加快發展...

廣西北部灣港 10萬噸集裝箱船首航

7月30日上午，一艘滿載集裝箱的「中遠太倉號」鳴笛起航，在海事的警戒維護和引航員帶領之下駛離廣西欽州港。這是廣西北部灣港...

去年迄今 廣東減稅降費逾4千億

廣東省第十三屆人大常委會第二十二次會議28日至29日在廣州召開，廣東省發展和改革委員會主任葛長偉在會上表示，廣東落實深化...

全球最大功率 神24電力機車下線

全球最大功率「神24」電力機車29日晚在位於湖南株洲的中車株洲電力機車有限公司（以下簡稱「中車株機」）下線。該電力機車以...

富拉凱：就地融資是正道

建霖成功登陸上海Ａ股，發行本益比近23倍，募資金額高達人民幣6.9億元（約新台幣29億元），羨煞不少大陸台資企業。對於企...

建霖上A股 蜜月行情火熱

今年首家在陸股上市的台資企業—廈門建霖健康家居股份有限公司，昨（30）日成功登陸上海A股，股價一開盤就氣勢如虹飆升44%...

台灣金領李紹嬅 投入彩虹公益事業

台灣大學財務金融系、台灣中山大學財務管理專業研究生畢業的李紹嬅，在台灣擁有8年金融業工作經驗，手上握有迄今為止全台灣不到...

中關村5G賽 徵創新應用項目

2020年北京中關村5G創新應用大賽29日在線上正式啟動，面向全球企業和團隊徵集有較高技術水準、有完整落地解決方案、有較...

熱門新聞

賴幸媛曝光兩岸秘密管道 陸委會：恐涉國家機密保護法

陸駐英大使劉曉明：拒絕華為就是拒絕未來

黃之鋒等泛民派12人 被取消香港立法會參選資格

統派代表人物 王曉波、毛鑄倫接連逝世

男子不滿女友談過戀愛 迫她「與法鬥發生性關係」遭判7年徒刑

美軍派員赴台開展演訓交流 大陸國防部回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。