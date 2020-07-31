理想在美上市 募資280億

大陸新能源車品牌理想汽車昨（30）日在那斯達克上市，成為繼蔚來汽車後，第二家在美上市的大陸電動汽車商。ADS（美國存託憑證）定價在每股11.5美元，募資額達9.5億美元（約新台幣280億元），為近兩年來陸企在美國最大的IPO。

在美股上市的瑞幸咖啡、好未來等財務作假連環爆後，美國收緊監管，引爆中概股加快回Ａ股上市潮。不過，大陸新能源車企卻選擇逆勢赴美掛牌，要跟特斯拉一較高下。

大陸新能源車品牌理想汽車昨（30）日在那斯達克上市，成為繼蔚來汽車後，第二家在美上市的大陸電動汽車商。ADS（美國存託憑證）定價在每股11.5美元，募資額達9.5億美元，為近兩年來陸企在美國最大的IPO。

特別的是，理想汽車原本擬定美東時間7月30日盤後定價、7月31日正式掛牌，但理想汽車提前結束招股並獲足額認購，因此IPO進程提前一天在30日達陣敲鐘。

在北京商報報導，理想汽車以「LI」為證券代碼在美上市，發行規模9,500萬股ADS，定價每股11.5美元，高出每股8至10美元的定價指導區間。是自2018年3月愛奇藝在那斯達克的24億美元IPO以來，陸資在美上市最大IPO案。

招股書資料顯示，理想汽車已獲得3.8億美元基石投資，認購價為IPO最終發行價。其中，美團將投資3億美元，字節跳動將投資3,000萬美元，美團創始人兼CEO王興個人再次投資3,000萬美元。高瓴資本將認購3億美元。

值得注意的是，在IPO後，理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李想將繼續擁有21%的股份，而王興及美團的持股比率將超過李想，從IPO前的23.5%增至24%。

理想汽車成立於2015年，前身為車和家，專注電動汽車研發與製造的新能源汽車公司，由汽車之家創始人李想創辦。

2019年6月更名為理想汽車，11月量產首款車理想ONE，至今已交付超過1.04萬輛。

招股書稱，募集資金將用於資本支出和新產品研發。理想汽車旗下僅一款增程式量產車型理想ONE。主承銷商包括高盛、摩根士丹利、瑞銀和中金公司。

理想汽車去年營收人民幣2.84億元，虧損人民幣24.2億元，近兩年多來虧損超過人民幣40億元。