萬達集團董座王健林 首富變首負

萬達集團董事長王健林，從大陸首富淪為「首負」，背債逾人民幣4,000億元。他的商業名言「先設定一個小目標，比方說掙它一個億！」。近年卻大量拋售資產，連知名的萬達百貨也改名為蘇寧易購廣場，以變賣資產來償還債務。

和訊網報導，王健林曾三次登上「大陸首富」寶座，在2017年跌落民間，富比世大陸400富豪排名榜數據顯示，王健林財富蒸發人民幣500億，跌出中國富豪榜前三。

2017年上半年，王健林還屹立在人生顛峰。200多個萬達廣場、十幾個萬達城、80家五星飯店、全球1,300家影院、兩家美國電影公司、一家英國遊艇公司，他還意氣風發、積極開發、收購項目。

未料，下半年被大陸政府盯上，銀監會突然把矛頭指向萬達，排查授信風險，六個境外項目融資遭嚴格管控，隨後王健林開啟「輕資產道路」轉型計畫。

短時間內，萬達部分產業低價拋售，外匯流失資產達300億美元；萬達電影復牌遙遙無期，股東紛紛退股；萬達影視股東由44個減至23個；股市大量減持，房地產行業直接拖累萬達，轉讓13個文旅項目和77個酒店。

早期，為了對沖房地產調控風險，萬達提前鋪多元化戰線，從住宅到商業，到文化、網路、金融、國際化。但是這些多元化業務不但沒能提供平衡，反而成為萬達債務危機的導火線。反倒是住宅地產開發商，這兩年大幅獲利。

市場消息傳出，王健林會落得此地步，因禍從口出。他曾在公開場合肆無忌憚地說，「萬達進入的行業，無論國企、央企，都沒機會做老大。」這為他的首富之路埋下地雷。

不過，萬達債務削減是顯而易見的，2018年在15個月內將債務減少人民幣2,158億元，負債率低於60%。據傳，妻子林寧，是紅二代出身，她在萬達陷入低潮時，暗中給予幫助。而萬達集團也積極償債中，但今年碰上疫情，恐怕會雪上加霜。