萬達集團海外資產 賣光光

萬達集團近年陸續變賣資產，海外地產項目全部出清。萬達酒店發展昨（30）日公告，以2.7億美元（約新台幣79.65億元）售出芝加哥項目，幫助削減債務；公司復牌，股價漲幅一度接近90%。

界面新聞報導，萬達酒店發展公告，其非全資附屬公司Wanda Chicago RealEstate，LLC（萬達芝加哥）與買方Magellan ParcelC/DLLC訂立協定，2.7億美元出售ParcelCLLC股東權益的90%。

萬達酒店發展表示，此次出售有望帶來約1,210萬美元的稅前帳面收益。受此消息影響，萬達酒店發展股票昨復牌，早盤狂飆近90%，收港幣0.33元，漲24.53%。

根據萬達酒店財報顯示，芝加哥項目地處芝加哥市核心地段，規畫總建築面積約為17.6萬平方公尺，緊鄰千禧公園和芝加哥CBD，地理位置優越。項目計畫建設一座高361公尺、101層高的五星飯店及公寓項目，建成後將成為芝加哥第三高建築，成為芝加哥新地標。

隨著這最後一個海外項目出售，萬達海外房地產投資宣告結束。自2012年起，萬達開始逐漸擴大海外投資規模，投資領域涉及地產、商業廣場、文娛產業、海外體育等。在地產和商業廣場方面，萬達陸續進駐歐洲、美國、英國。2017年，萬達陸續撤出海外，出售旗下多個項目，如英國倫敦萬達One Nine Elms、雪梨Circular Quay酒店、美國加州比佛利山莊項目都在出售清單中。

但最後一個海外項目美國芝加哥遲遲未能找到合適買家，如今才脫手。對此，市場評論，此時轉手也算一個好時機。一方面通過出售獲得一定現金流緩解經營壓力；另一方面在國際營商環境面臨巨大不確定性及挑戰的背景下，萬達海外撤退也符合當下趨勢。

21世紀經濟報導，萬達酒店旗下有六大酒店品牌，去年底已簽約69間，仍在建設未開業。過去一年，萬達酒店收益約港幣8.1億元，短期負債年增178%至港幣41.9億元。

上半年，受疫情拖累，大量旅遊禁令及封鎖國境，萬達酒店運營環境也面臨前所未有的挑戰，經營狀況不容樂觀。