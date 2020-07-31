建霖上A股 蜜月行情火熱

經濟日報 / 記者林則宏／台北報導
在建霖總裁陳岱樺、董事長呂理鎮、副董事長文國良、常務副總裁涂序斌（由右至左）共同鳴鑼下，廈門建霖健康家居昨天成功登陸上海A股。建霖／提供
在建霖總裁陳岱樺、董事長呂理鎮、副董事長文國良、常務副總裁涂序斌（由右至左）共同鳴鑼下，廈門建霖健康家居昨天成功登陸上海A股。建霖／提供

今年首家在陸股上市的台資企業—廈門建霖健康家居股份有限公司，昨（30）日成功登陸上海A股，股價一開盤就氣勢如虹飆升44%，攻上大陸新股上市首日股價最高漲幅為發行價44%的門檻，來到人民幣22.36元，市值逼近人民幣100億元（約新台幣420億元），並一路鎖在漲停板至收盤。

建霖昨天上市儀式除董事長呂理鎮、副董事長文國良、總裁陳岱樺、常務副總裁涂序斌親自參與鳴鑼開市典禮，廈門市地方金融監督管理局長王躍平、廈門市集美區長胡旭彬等廈門官員，也親臨現場見證福建第二家台資企業上市典禮。

建霖集團總裁陳岱樺在上市儀式致詞時表示，建霖未來將秉持以實業製造、技術創新、品牌服務三大支柱為發展戰略，提升在中國大陸的市場占有率，並擴大及深化「一帶一路」布局，推動企業高質量、可持續發展。

建霖目前營收以外銷為主，其中北美市場占比逾六成。陳岱樺日前接受本報視訊專訪時說，「美國市場是我們的『金牛市場』，已經十分穩定。我們在北美市場經營了40年，美國的大客戶、美國民眾的消費文化，我們都非常熟悉。建霖在美國市場，基本上已經是領頭羊角色。」

因此，未來除持續鞏固北美市場外，建霖還將積極搶占中國大陸與「一帶一路」商機。陳岱樺指出，中國大陸、東南亞加上印度和中東，人口將近40億，占全球總人口的一半以上，而且亞洲國家經濟成長率相對快速，「所以未來全球最大的機會就在亞洲」。

陳岱樺尤其看好大陸市場前景，他表示，中國大陸不僅是一個擁有超過14人口的龐大市場，而且每年有超過800萬的大學畢業生，今年大學畢業生人數就達到874萬人，十年下來將超過8,000萬人。預估2030年，全大陸擁有大學以上學歷的人口將達到3.5億到4億。

陳岱樺說，「這代表什麼？代表著中國大陸強大的消費潛力。」他預期，大陸市場未來必將成為建霖成長動力最大的來源。

建霖於1990年西進福建廈門，目前主要從事健康家居產品的研發、設計、生產和銷售，產業布局涵蓋：廚衛、淨水、宜居空氣（新風）、健康照護等四大領域。

在富拉凱投資銀行輔導下，建霖於2017年6月變更為股份有限公司。2019年6月，中國證監會公布建霖首次公開發行股票（IPO）招股說明書，並於今年4月23日順利過會，昨天成功在上海A股掛牌。

根據招股說明書，建霖本次共發行4,500萬股，占發行後總股本約10%，每股發行價人民幣15.53元，募集資金總額約人民幣6.9億元。所募資金將投資於廚衛產品線擴產項目、凈水產品線擴產項目、智能信息化升級項目和建霖研發中心建設項目。

廈門

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