富拉凱：就地融資是正道

建霖成功登陸上海Ａ股，發行本益比近23倍，募資金額高達人民幣6.9億元（約新台幣29億元），羨煞不少大陸台資企業。對於企業究竟該在何處上市，成功輔導建霖在上交所掛牌的富拉凱投資銀行董事長劉芳榮指出，面對當前詭譎多變的國際政治經濟變局，「就地融資」才是正道。

劉芳榮表示，對於任何一家企業而言，「就地融資」，包括與當地金融機構往來，甚至登上當地資本市場，都是企業在地長期發展必然的選擇。因為這不僅有助於企業建立地當地連結、獲得更多當地政府支持，也是提升企業品牌形象的重要途徑。

劉芳榮指出，若是台商在大陸還有持續擴大投資的規劃，就地融資也是最經濟的選擇。除了大陸迄今對於外匯進出仍有管制，在當前世局多變下，再精明的分析師都難以準確估算匯率變動，若在大陸以外的市場融資，匯率損失就是一項不易迴避的風險。

在建霖成功上市後，目前陸股上市的台資企業已經達到33家。

而在今年5月中，大陸國家發改委、國台辦等十個部門公布支持台資企業發展的11條措施，當中一條也明確提出：「鼓勵符合條件的台資企業在大陸上市融資，為符合條件的科創型台資企業在科創板上市提供支持」，這會否吸引愈來愈多台商選擇A股掛牌？

對此，劉芳榮表示，兩岸三地資本市場各有千秋，究竟該在何處上市，「沒有哪裡最好，只有哪裡最適合的問題。」

他強調，台商應該先思考，究竟公司現階段該不該上市？想不想上市？再來評估，兩岸三地資本市場，哪一個才最合適。

況且從2003年12月30日第一家台資企業「國祥製冷」登陸上交所後，近17年來，能在陸股掛牌的台資企業迄今也不過33家。劉芳榮認為，儘管未來仍會有台資企業持續在A股掛牌，但對比大陸8萬多家台商仍然只是少數。

劉芳榮說，更重要的一點是，供應鏈是帶有鮮明的「文化」色彩。絕大多數海外台商無論發展到哪一個階段，供應鏈還是會有相當一部分與台商或台資企業有關。而只有企業選擇到「對的市場」上市，募集到下一階段發展所需資金，在持續成長茁壯後，必然會繼續反饋、滋養台灣的經濟。