全球最大功率 神24電力機車下線

全球最大功率「神24」電力機車29日晚在位於湖南株洲的中車株洲電力機車有限公司（以下簡稱「中車株機」）下線。該電力機車以單機功率28800千瓦、牽引力2280千牛刷新軌道交通裝備的世界紀錄（此前為功率14400千瓦、牽引力1140千牛，也由中車株機製造）。

中新社報導，「神24」電力機車由中車株機與國家能源集團聯合研製，最高運行時速120公里，具備在千分之十二的坡道上牽引萬噸貨物列車的能力，堪稱重載鐵路「動力之王」。該機車採用6節編組，長達106米，兩頭設置司機室，中間內部貫通。車頭造型以雄獅為設計靈感，稜角分明，彰顯重載電力機車的力量感。

中車株機機車系統研發部經理王位表示，與以往單個車頭、2節編組或3節編組的電力機車不同，「神24」電力機車首創自適應配置網側電路、網絡動態編組控制技術，可實現16軸（4節）、20軸（5節）和24軸（6節）的靈活編組，滿足多樣的運力需求，且只需配備1組乘務員。

機車還搭載了可實現智能駕駛、智能運維的智慧大腦，具備自動喚醒、自動起車、自動調速、自動停車等功能，行進過程中無需人工操縱，並配置智能運維平台，構建了全壽命周期的故障預測和健康管理系統，實現機車狀態智能感知、故障智能識別、關鍵部件自動診斷與劣化運行監控等。

安全性方面，「神24」電力機車創新變流器模塊架構設計，解決功率模塊在工作過程中產生的過電壓和均流等技術難題；採用以模塊化、分布式網絡，智能化設計為基礎的新一代機車制動系統，提高制動安全性。同時，基於北斗導航差分定位，實現機車精準控制。

王位說，機車的運行不僅能減少運輸成本與人力資源，還能減少油耗和大氣汙染。機車採用環保水性漆替代油漆，減少百分之四十揮發性有機化合物的排放，並在研發過程中解決大功率制動能量回收品質差、電流大的難題，可將制動產生的超大動能回收再利用。

「神24」電力機車交付後，將在國家能源集團神朔鐵路上運行，提高中國能源運輸大動脈的運輸效率。