去年迄今 廣東減稅降費逾4千億

廣東省第十三屆人大常委會第二十二次會議28日至29日在廣州召開，廣東省發展和改革委員會主任葛長偉在會上表示，廣東落實深化增值稅改革、個人所得稅專項附加扣除、小微企業普惠性稅收減免、降低社保費率以及應對新冠肺炎疫情等一系列減稅降費政策，2019年以來全省累計新增減稅降費4317.3億元（人民幣，下同）。

中新社報導，葛長偉表示，廣東綜合施策幫助企業解決生產經營成本高、用地難、融資貴、辦事難等問題。在用地方面，從放活工業用地供地方式、放寬工業物業分割登記條件、放低企業閒置土地盤活門檻等三方面降低企業用地成本，2017年以來全省共有686宗共計3113.93公頃工業用地享受低價優惠，為企業節省用地初始成本798.74億元。

據介紹，在融資方面，廣東實施支持中小企業融資的22條政策措施，建立中小微企業信用信息和融資對接平台，為全省1100多萬家中小企業進行在線信用評價和智能融資匹配，2019年以來累計實現融資137.56億元。2020年6月末，該省民營企業貸款餘額同比增長22.1%，普惠小微貸款餘額同比增長33.7%，融資難問題得到一定緩解。

葛長偉稱，按照廣東省人大常委會2020年立法工作計畫，廣東將加快推進社會信用條例、外商投資企業權益保護條例、大數據應用管理條例等營商環境重點領域立法，修改市場監管條例、專利條例。