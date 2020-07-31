廣西北部灣港 10萬噸集裝箱船首航

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

7月30日上午，一艘滿載集裝箱的「中遠太倉號」鳴笛起航，在海事的警戒維護和引航員帶領之下駛離廣西欽州港。這是廣西北部灣港（下轄欽州港、北海港、防城港）首次通航10萬噸級集裝箱船，標誌著該港進入「一萬標箱大船時代」。

中新社報導，「欽州港10萬噸級集裝箱船通航暨欽州港東航道擴建一二期調整工程開工儀式」，昨天（7月30日）在中國（廣西）自貿試驗區欽州港片區大欖坪南作業區舉行。

「中遠太倉號」船長348.5米，寬45.6米，最大載箱量10020標準集裝箱，是北部灣港通航的最大集裝箱船。

廣西北部灣經濟區規劃建設管理辦公室港口發展處處長陳俊明表示，欽州港東航道擴建工程是中國西部陸海新通道重點建設項目，也是打造北部灣國際門戶港的關鍵工程。此次通航10萬噸級集裝箱船並且開工建設調整工程，標誌著北部灣港已經進入萬標大船時代，是邁向千萬標箱大港的重要一步。　　

廣西北部灣港欽州碼頭有限公司總經理周延說，10萬噸級集裝箱船航道的建成有利於北部灣港對接國內一流港航資源，適應全球集裝箱船舶大型化發展需求，進一步降低物流成本，深度融入「一帶一路」，同時為年內實現北部灣港500萬標箱吞吐量提供重要支撐和保障。　　

2020年上半年，廣西北部灣港逆勢上揚，完成貨物吞吐量13957萬噸，同比增長16.4%；完成集裝箱吞吐量213萬標箱，增速在中國沿海主要港口中排名第一。　　

30日開工建設的欽州港東航道擴建一二期調整工程，航道長23.34公里，航道底標高-16.3米，總投資33.95億元人民幣，計畫2021年6月完工。屆時欽州港東航道可通航20萬噸級集裝箱船，極大提升北部灣港通航能力和國際核心競爭力。

東航 自貿試驗區

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