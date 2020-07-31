陸產客機ARJ21 高高原試飛通過

承擔中國大型客機研製並統籌幹線和支線飛機發展的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）30日對外宣布，中國國產ARJ21客機103架機當天在全球海拔最高民用機場—稻城亞丁機場（海拔4411米）完成最大起降高度擴展試驗試飛返回上海，通過半個月的試驗試飛，已充分驗證ARJ21飛機在高高原機場環境下的起降能力。

中新社報導，中國國產ARJ21客機順利完成全球海拔最高民用機場專項試驗試飛任務，標誌著ARJ21飛機運行範圍可覆蓋所有高高原機場，為未來開闢高原航線奠定了堅實的基礎。

高原機場是指海拔高於1500米的機場，其中，海拔1500-2438米範圍內的為一般高原機場，2438米及以上的為高高原機場。高原機場空氣稀薄、地形複雜、氣象多變，對飛機性能和運行支持保障能力提出了更高的要求。

中國是擁有高原機場最多的國家，高高原機場就有19個，主要集中在西部地區。國產ARJ21飛機在設計之初就充分考慮到中國西部地區的運營需求，把高原性能作為重要設計目標之一。此前，2013年6月和2017年9月，ARJ21飛機分別在格爾木機場（海拔2842米）和花土溝機場（海拔2905米）開展高原試飛。

中國商飛表示，此次稻城亞丁專項試驗試飛進一步擴展了ARJ21客機最大起降高度，驗證了該飛機的可靠性和高原性能。