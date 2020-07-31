泉州拚經濟 加速布局新興產業

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

作為「中國民營經濟大市」，福建省泉州市在提振疫後經濟的同時危中尋機，發力新基建新經濟，為經濟持續復甦注入新動能，加快發展人工智能、數字經濟等新業態、新模式，加速了布局新興產業。

中新社報導，泉州市發改委主任陳文堃說，在以創建國家數字經濟創新發展實驗區為契機下，泉州緊抓產業數字化轉型和數字產業化培育，已初步形成多個以5G、人工智能、工業互聯網等為代表的新基建新經濟基地。　　

在此基礎上，今年6月，泉州下發新基建新經濟基地建設比拚方案，動員發展基礎好、潛力大的產業基地展開激烈角逐，開啟新一輪新基建新經濟基地建設。　　

根據該方案，泉州將建設包括傳感智能製造產業基地、古城數字文創動漫基地、人機交互產業基地在內的12個項目，總投資2000多億元（人民幣，下同），分布在鯉城、豐澤、洛江、晉江等8個縣（市、區）。　　

其中，作為泉州城市核心區的豐澤區有兩個項目入選，分別是依託泉州軟件園的軟件與工業設計基地、依託華僑大學（豐澤）創新創業園的知創產業基地。　　

泉州軟件園管委會辦公室主任潘登表示，軟件與工業設計基地以軟件園為主要載體，重點發展大數據應用產業和特種機器人產業，圍繞人工智能、大數據開發、5G應用等重點領域，形成軟件與工業設計產業聚集區、科技孵化區和自主創新區，成為支撐豐澤乃至泉州新經濟發展的重要力量。　　

截至7月底，時空產業基地、新型數字顯示傳感智能基地、數字福建安溪產業基地等6個項目已在建設中。其中，由中科院國家授時中心領銜的時空產業基地，在啟動建設大科學裝置的同時，已對接落地一批時空科技研發、應用賦能等產業鏈項目，以打造世界一流時空產業高地為目標，計畫在5年內投資100億元、產值100億元以上。

接下來，泉州將繼續整合上下游產業鏈，並著力在產業鏈上搭建創新平台，吸引高端人才入駐，推動創新突破和關鍵技術攻關，解決好研究「最先一公里」和市場轉化「最後一公里」的有機銜接。

福建

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