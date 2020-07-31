中關村5G賽 徵創新應用項目

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020年北京中關村5G創新應用大賽29日在線上正式啟動，面向全球企業和團隊徵集有較高技術水準、有完整落地解決方案、有較好示範作用的5G創新應用項目，發掘並孵化一批5G特色應用項目在中關村示範區落地集聚。　

中新社報導，此次大賽於今年7-10月舉行，賽程設置包括項目徵集、資格審查、分賽道預賽、分賽道決賽、總決賽及頒獎展示等5大環節。根據疫情防控要求，大賽採用「線上線下」相結合的方式進行。　　

本屆大賽特別設置2類賽道：一是中關村5G核心技術創新專題賽，重點圍繞5G產業鏈中各環節技術與產品的研發創新，包括但不限於半導體材料、芯片、通信設備、模組、終端等領域的技術突破與產品創新，面向全球公開徵集產品解決方案及創新產品。

二是中關村5G融合創新應用專題賽，通過徵集並遴選出一批5G真實應用場景作為分賽道，運用真實場景實地測試評審的方式，遴選項目成熟度高、創新性強、成本優勢明顯及可複製性強的完整解決方案。　　

本次大賽在公開徵集、廣泛調研的基礎上，遴選出一批已經完成5G基礎網絡覆蓋、經濟發展需求迫切、初步具備一定建設規模和商用落地條件的真實落地場景。圍繞智慧園區、智慧工地、工業互聯網、無人機、智能物流等5大場景設置賽題，通過大賽推動5G技術與真實應用場景深度融合，加速5G商業化落地進程。　　

大賽獲獎項目將入駐相關領域中關村前沿創新中心、中關村軟件園、中關村工業互聯網產業園等，可享受3年租金免除或租金優惠政策。

此外，各賽道前3名中，符合中關村前沿技術項目申報條件的企業，可直接進入中關村前沿技術項目評審綠色通道，有機會享受設備購置、房租、研發投入等項目實際支出費用不超過30%的比例，給予3年累計最高500萬元人民幣的資金支持。

北京 半導體 疫情

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