北京布建5G 年底增1.3萬基站

北京市第十五屆人大常委會29日召開第二十三次會議，聽取北京市政府關於北京市2020年國民經濟和社會發展計劃上半年執行情況的報告（下稱報告）。報告顯示，北京市下半年將加快推進新型基礎設施建設，年底前新增5G基站1.3萬個，實現五環內和城市副中心室外連續覆蓋。

中新社報導，今年上半年，北京市新發地批發市場聚集性疫情處置果斷迅速，篩查救治、科技抗疫、社區防控、物資保障等工作取得顯著成效。同時，北京市堅持兩手抓、兩手硬，疫情防控和復工復產雙線作戰、統籌推進。新經濟新動能逆勢上揚，創新驅動和對外開放持續深化。重點產業形成有效支撐，上半年金融、信息行業增加值分別增長5.7%和8.3%、比一季度提高0.2個和4.8個百分點。新型基礎設施建設提速，上半年新開通5G基站5135個、累計開通2.25萬個。

今年下半年，北京市將統籌抓好疫情防控和復工達產，做好防範院感和患者救治工作，及時細化和調整各行業防控指引，分區分類做好復工達產工作。

為進一步增強首都高質量發展內生動力，報告要求，北京加快推進新型基礎設施建設，大力實施新開放舉措。年底前新增5G基站1.3萬個，實現五環內和城市副中心室外連續覆蓋。大力支持企業上市掛牌，力爭年底境內外上市公司總量超600家。