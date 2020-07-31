台灣金領李紹嬅 投入彩虹公益事業

台灣大學財務金融系、台灣中山大學財務管理專業研究生畢業的李紹嬅，在台灣擁有8年金融業工作經驗，手上握有迄今為止全台灣不到500人所持有的特許財務分析師（CFA）證照，這樣的「金領」，要在大陸找一份體面、高薪的工作並非難事；然而，她卻選擇全身心投入到扶持聽障人士自食其力的彩虹事業中。

時間回到2011年，與其他來大陸打拼的台商家庭一樣，李紹嬅一手抱著剛出生11個月的幼女，一手牽著3歲多的長女，跟隨丈夫，一家四口來到人生地不熟的北京，開啟了他們新的生活。

初來北京的李紹嬅，占據她內心最多的思緒是「好陌生、好想走。」「反正先生在大陸只簽3年合約」的念頭浮上心裡，思來想去後，她決定當全職媽媽兼全職老師，專心陪伴孩子成長。

充實忙碌的時間總是過得特別快，一眨眼，3年之期到了，一心想回台灣的李紹嬅，在得知丈夫又簽約1年後，很是生氣。但她與聽障孩子們命中註定的相遇，也在這一年發生了。2015年，她大女兒進入北京市海澱區萬泉小學就讀；也正是這一年，她不知不覺地走上公益這條路，這是一條一旦開始便是長行的路程。回想其中的因緣巧合，李紹嬅只是淡淡地說了一句：「這就是我的使命吧。」這一年，李紹嬅41歲。

起初，李紹嬅只是為了實踐其對女兒的生命教育，才打算選擇離家最近的天雲聽力言語康復中心（以下稱天雲）去探訪。該中心成立於1993年，致力聾兒聽力、言語的康復訓練，距李紹嬅家開車只需10分鐘。投入十足熱情的她，還通過創辦天使劇場，帶大女兒班上同學一起做公益演出。

2016年3月，兩條平行線上的人有了交集，「七隻小羊」音樂劇在天雲上演，這是天使劇場的小演員們首次走進天雲演出；台下的觀眾即使聽不見美妙的配樂，但他們無不聚精會神地觀看劇情的起伏變化，每一雙稚嫩的眼睛裡，閃爍的都是「渴望成為主角」的光芒，這一幕被舞台旁的導演李紹嬅銘刻於心中。

演出結束後，天雲校長全貴雲問李紹嬅能否留下來教聽障孩子演出音樂劇，她腦中閃過剛剛那一幕，決定試一試；這一試，便再也不能自拔。天使劇場自從這次演出後，就加入了許多聽障孩子，並以他們為主要角色進行演出；李紹嬅與女兒也開始在天雲當志工，給聽障孩子講故事、陪他們玩遊戲、排練音樂劇，一周兩次，每次一天。

公益之路荊棘滿布，缺資金注入、專業人手、固定場地、品牌產品等問題，是草根公益較為常見的窘態，李紹嬅創辦咖啡屋後，對此深有體會。

成立3年的彩虹天使咖啡屋，已經換過5個地方。從通州天雲的一間改裝教室開始，隨天雲搬到順義，後遷往房山，2個月內換了3個地方。

獨立於天雲後，咖啡屋在弗萊農莊重建，今年４月在北京市海澱區政府支持下，入駐中關村創客小鎮，有一個穩定的處所。

然而相比於這些她能自我克服的困難，那些涉及聽障孩子未來選擇的難題，才是難處所在。咖啡屋成立以來，培訓過40多位聽障人士，最後只有趙磊磊、趙維、王彬、李紅明4位留下來，成功出師。「磊磊現在很體諒人，平常會調節聽障師傅間的矛盾、建立和諧協作的氛圍。」李紹嬅邊說邊對趙磊磊比「贊」。

目前咖啡屋的志工群體約有50人，這裡的每段相遇，都有一個美麗的故事。能遇到這群善良可愛的人，李紹嬅滿是感恩與感慨，她說：「要是沒放下自我，就遇不到如此善良的他們。」這也是公益對她的吸引力：讓她在不斷放下自我的過程中，找回更好的自己。