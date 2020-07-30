美將完成TikTok國安審查 陸外交部：美停止經貿政治化

美國政府將完成針對大陸短視頻平台TikTok的國家安全審查，對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，美方在拿不出任何證據的情況下對大陸企業做「有罪推定」並威脅，暴露了美方所謂維護公平、自由的虛偽性，呼籲美方停止將經貿問題政治化。

據澎湃新聞報導，有媒體問到，美國政府將完成針對TikTok的國家安全審查，汪文斌表示，大陸政府一貫要求大陸企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作，美方在拿不出任何證據的情況下對大陸企業做「有罪推定」並威脅，暴露了美方所謂維護公平、自由的虛偽性，違反了世界貿易組織（WTO）開放、透明、非歧視原則，不利於美國民眾和企業利益。

汪文斌進一步表示，近期一些國家政府和媒體表示，不應在社交媒體領域搞「雙重標準」，大陸的互聯網軟體順應了公眾和市場需求，為各方提供了多樣化選擇，有利於各國社交媒體市場的健康發展。

汪文斌呼籲，美方認真傾聽國際社會的聲音，為包括大陸企業在內的各市場主體在美經營提供開放、公平、公正和非歧視的環境，停止將經貿問題政治化。這事關美國形象和信譽。