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陸商務部：中歐投資談判文本取得重大進展

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
學者認為，中歐對於簽署投資協定都有很強的意願。新華社資料照片
學者認為，中歐對於簽署投資協定都有很強的意願。新華社資料照片

大陸商務部發言人高峰今（30）日表示，中歐雙方均高度重視投資協定談判，在上周剛剛結束的第三十一輪談判中，雙方就公平競爭規則方面的文本議題取得重大進展。

第一財經報導，21至24日，中歐雙方舉行第三十一輪投資協定談判。高峰對此表示，中歐雙方談判團隊已於6月底、7月舉行兩輪談判，在上周剛剛結束的第三十一輪談判中，雙方就公平競爭規則方面的文本議題取得重大進展。這充分體現中歐雙方在為企業打造公平競爭環境、依法保護外資企業平等地位和合法權益方面的廣泛共識。

大陸國務院副總理劉鶴28日也與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯，以視訊會議共同主持第八次中歐經貿高層對話。商務部披露，雙方充分肯定中歐投資協定談判特別是就公平競爭議題取得的重大進展，將繼續加強督導，加快推進剩餘問題的討論，按照領導人確定的目標在年內完成談判，達成高水準投資協定。

雙方承諾進一步相互開放市場，為雙方企業提供公平、非歧視的貿易投資環境。雙方同意加強動植物檢驗檢疫國際合作，持續優化檢疫准入和企業註冊程序，推動更多優質安全的食品農產品進入到對方市場，擴大中歐農產品貿易。

雙方還承諾將進一步推進金融業雙向開放和互利合作。中方歡迎歐方金融機構赴大陸投資展業，參與設立外資控股或獨資證券基金期貨公司，歡迎歐洲優質上市公司以CDR形式在大陸境內資本市場掛牌上市。歐方願積極考慮豁免或放寬對中資銀行當地分行的子行化監管要求。

高峰稱，下一步雙方將繼續加快推進談判，就剩下的文本問題和市場准入問題進行磋商，落實年內達成協定的目標，使協定早日惠及雙方企業和投資人。

中歐投資協定談判啟動於2014年，內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國有企業競爭中立、高端服務業開放等。目前，中歐雙方已舉行31輪投資協定談判。

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純認為，中歐對於簽署投資協定都有很強的意願，對歐盟來說，這有助於復甦經濟和加強中歐經貿聯繫，具有劃時代的意義。而對大陸來說，在貿易關係緊張的背景下，與前第一大交易夥伴做好經貿合作，對經濟復甦將有巨大的推動作用。

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