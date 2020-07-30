美團打車將再掀補貼戰 要搶主流城市10%市占

美團將在出行領域再度掀起價格戰，近期已頻繁和出行供應商接觸，計畫加大對用戶的補貼，具體為用戶透過美團打車的專享入口打車，每一單可以獲得20%到30%的優惠，目標是在主流城市搶佔10%以上的市佔。

界面新聞報導，這並不是美團第一次透過價格戰的方式來爭奪網約車市場，2017年2月，美團App在南京悄然上線打車入口，試水一年後，又在2018年3月正式登陸上海，並透過價格戰的方式成功地搶佔了上海市場。

巨額補貼帶來了成本和虧損的增加，美團上市時發佈的招股書顯示，網約車司機相關成本呈幾何倍數增長，從2017年的人民幣2.9億元快速上漲至2018年的人民幣44.6億元，僅2018年每月在網約車司機上的投入高達人民幣3.7億元。

在IPO新聞發布會上，前美團高級副總裁王慧文還曾表示，美團不會加大在網約車上的投入。

在打車業務停滯近一年之後，去年4月，美團打車再次開城，接入了曹操出行、首汽約車、神州專車等出行服務商，這代表美團不再自己上場做出行，而變身為聚合平台。

截至目前，美團打車一共登陸了54個城市。

值得一提的是，兩個數次被傳合併的玩家——滴滴和美團均瞄準了聚合模式，7月27日，滴滴宣佈升級APP至6.0版本，將快車、優享、禮橙專車、豪華車等網約車和計程車統一聚合至「打車」入口。此外，還有一個更多車型的選項，例如東風出行等第三方出行服務商。

目前和滴滴合作的第三 方出行服務商包括秒走打車、藍色大道、陽光出行、如祺出行、東風出行、旗妙出行。

而美團此次加碼補貼戰，顯然希望爭搶更多用戶，以應對來自滴滴、高德等對手的競爭。