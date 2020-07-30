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陸商務部：99%外商表示將繼續在大陸投資經營

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為大陸商務部。新華社資料照片
圖為大陸商務部。新華社資料照片

大陸商務部發言人高峰今（30）日在例行記者會上表示，根據商務部近期的一項問卷調查顯示，99.1%的外資企業表示將繼續在大陸投資經營。

高峰指出，中韓經貿聯委會第24次會議將於8月1日將在山東省青島市舉行。商務部和韓國外交部負責人將分別率領各自代表團出席會議。

高峰說，本次會議是新冠肺炎疫情暴發以來，大陸與其他國家首次召開的面對面的政府間經貿合作機制會議。雙方將在確保疫情防控安全的前提下，共同謀劃疫情防控常態化下兩國經貿合作發展方向，並討論有關重點合作事項。

高峰表示，今年上半年，大陸全國實際使用外資人民幣4,721.8億元，比去年同期下降1.3%，降幅較第1季收窄9.5個百分點，第2季年增8.4%，外商投資預期和信心趨穩向好。

高峰稱，今年以來，外商投資法及其實施條例正式實施，全面取消商務領域外資企業設立及變更的審批和備案，實施資訊報告制度，大幅壓減負面清單，營商環境進一步改善，投資自由度便利度進一步提高，外資企業的獲得感進一步增強。

他表示，下一步將在抓好已推出各項穩外資政策措施落實的基礎上，及時推出新的穩外資舉措，繼續為外資企業提供更優質的服務，營造更加法治化、國際化、便利化的營商環境。

高峰還透露，商務部正在按程序推進新一輪服務貿易創新發展試點的相關工作，將於近期及時發布新一輪試點名單。

外資 疫情 新冠肺炎

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