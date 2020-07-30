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疫情重創經濟 港第2季GDP下跌9%

世界日報 / 香港新聞組／香港30日電
香港特區政府統計處公布的最新數據顯示，今年第二季香港本地生產總值預先估計按年實質下跌9%，差過市場預期。 香港中國通訊社
香港特區政府統計處公布的最新數據顯示，今年第二季香港本地生產總值預先估計按年實質下跌9%，差過市場預期。 香港中國通訊社

香港第二季經濟按年收縮9%，遜於市場預期。港府發言人表示，只要疫情再次受控，外圍環境繼續改善，香港經濟有望逐步復甦。有經濟專家認為，香港下半年的經濟形勢有望好轉。

大公報報導，新冠肺炎疫情持續蔓延，香港經濟連續四季錄得按年收縮，今年第二季本地生產總值按年倒退9%，跌幅較首季的紀錄低位輕微收窄0.1個百分點，差過市場預期。

香港疫情在5、6月大致受控，加上內地經濟復甦一定程度上抵銷香港貨物出口面對的外圍不利因素，香港整體經濟情況在第二季出現轉趨穩定的跡象。經季節性調整後，香港生產總值按季收縮0.1%，符合預期。

受「限聚令」等社交距離限制措施持續的影響，香港第二季私人消費開支跌勢加劇，按年下跌近一成半，高於首季約10%的跌幅。營商環境嚴峻，加上經濟前景高度不明朗，令整體投資開支繼續急挫。

據報導，外貿方面則有所改善，進出口的按年跌幅與首季相比皆有收窄。出口下跌約2%，與今年首季相比，收窄逾7個百分點。進口則下跌逾6%，亦低於首季約11%的跌幅。

港府發言人強調，政府已全速落實「防疫抗疫基金」和財政預算案下的紓困措施，以保就業、撐企業、紓民困。

報導稱，中銀香港經濟與政策研究主管王春新在接受媒體訪問時表示，雖然當前的第三波疫情非常嚴峻，但相信經濟「最差的時候已經過去」。他預計，下半年香港經濟按年收縮5%至6%，經濟形勢或有所好轉，但不會出現「V形」反彈。

星展香港經濟研究部助理副總裁謝家曦說：「低基數比較之下，今年第三季（經濟）可能會比第二季表面有些改善，但仍然要密切留意情況。至於復甦勢頭方面，相信最快也要去到第四季。暫時預測全年會跌4%。」

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