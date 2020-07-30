擠下三星 華為Q2手機出貨量躍居全球第一

據研究機構Canalys公布數據，華為今年第二季出貨5580萬支手機，超過三星電子的5370萬部，躍居全球最大手機銷售商。

路透報導，Canalys指出，華為第二季銷量較去年同期下降5%，但三星降幅高達30%，歸因於巴西、美國和歐洲等主要市場疫情爆發衝擊銷售。觀察海外市場，華為海外出貨量較去年同期下降27%，但該公司在大陸市場的市佔率提升，由於大陸從疫情中的復甦速度較快，目前大陸市場佔華為銷量的逾70%。

華為一名發言人表示，在這種艱難時刻，公司的業務展現了非凡的韌性，面對前所未見的全球經濟減速和挑戰，公司繼續成長，而且進一步鞏固華為的主導地位。

然而，華為一名了解情況的資深員工指出，鑒於當前的形勢主要由經濟衝擊所造成，一旦其他市場復甦，華為的領先地位可能難以持續。

手機巨頭蘋果將於31日公佈第二季iPhone出貨數據。