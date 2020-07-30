統盟前主席毛鑄倫 73歲辭世

前中國統一聯盟主席毛鑄倫，7月28日因病逝世，享壽73歲。

世新大學社發所教授黃德北，以「敬悼毛鑄倫 笑口常開的學術典範」為題在愛傳媒發文指出，早年許多人對毛鑄倫每次演講、寫稿都要批美國帝國主義，分析大陸問題時，對中共當局也總是有褒有批的立場有意見。

黃德北認為，從某方面來說，毛鑄倫在知識上是孤獨的，但每次見到毛鑄倫總是看到笑容滿面，熱情大方，從不讓人看到不愉快的那一面，那是黃德北從大學認識毛鑄倫，到毛鑄倫離世前一直留給他的印象。

中國統一聯盟主要成員，於1999年訪問大陸，會見中共對台工作系統，毛鑄倫當時曾表示，中共將統盟視作與台灣民間對話的對象，國務院副總理錢其琛釋放出大量、修飾過的和平善意，將台灣民眾與李登輝總統區隔，把希望寄於2000年接班的政權，延後對台攤牌時機，「和平統一、一國兩制」仍是中共解決台灣問題的政策。

毛鑄倫於1947年12月出生，山東省泰安市人，1949年隨父親赴台。先後畢業於政大歷史系、政大東亞研究所及紐約哥倫比亞大學，在政治大學讀書時參與保釣運動，曾任「中國時報」主筆、「中華雜誌」總編輯、中國統一聯盟主席等。