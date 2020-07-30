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防備金融制裁 中銀證券：中國可發展獨立報文系統

世界日報 / 中國新聞組╱北京30日電

針對近期美國是否會將中國踢出SWIFT（環球同業銀行金融電訊協會）系統引發的市場熱議，中國銀行旗下投行中銀證券周二發表研究報告稱，不排除美國做出非理性的事情，尤其是可能尋釁針對中資銀行個體實施金融制裁；而中國政府和中資銀行需要提前做好思想和措施上的準備。

路透報導，中銀證券並建議，中國可採取參考SWIFT報文格式推動內地與港澳之間跨境收付使用獨立的報文系統，適時制定頒布中國的「阻斷法」，特殊情形下考慮外匯調控貨幣換錨等宏觀層面上的措施。

在微觀層面上，中國需要加強輿情監測並擬定應對預案，加大反洗錢力度，維護和發展海外非美元清算行代理行關係，引導境內企業減少美元計價結算等。

中銀證券報告認為，若僅僅是美國單方面發起制裁，美國會傾向於使用CHIPS，限制使用SWIFT很可能是在西方聯合製裁的情況下才會發生。

「如根據『香港自治法案』的相關內容，有可能禁止其在美國管轄範圍內與任何金融機構進行信用轉讓或支付，禁止任何美國人投資或購買相關機構的股權和債券，利用CHIPS切斷其使用美元、參與美國金融系統進行交易等。」報告稱。

同時，不排除美國以打擊洗錢、恐怖主義、販賣武器和毒品等名義，制裁個別中資銀行，乃至將其從SWIFT系統除名。

中銀證券報告建議，推動內地、香港、澳門三地的跨境收付利用CIPS專線報文（或開發新的報文系統），以減少對美的國際支付信息暴露。至於由此造成的全球國際支付信息的數據缺口，可與SWIFT系統建立總量信息交換機制。

報告建議，中國可適時制定頒布中國的「阻斷法」，「宗旨十分明確，就是不承認美國單邊法律對於其他國家企業的適用性，通過立法方式打破美國單邊制裁的有效性」；為更好提高阻斷法案的實施效果，中國還可以在具體執法過程中，加強同其他國家和地區的協調和合作。

香港 洗錢 外匯

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