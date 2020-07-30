大陸5A景區 竟讓「三國」黃蓋像擺出翹臀姿勢

有大陸網友指出，日前到南嶽衡山風景區的神州祖廟黃氏宗祠，裡頭擺設三國人物黃蓋，竟翹起臀部、宛如情色姿勢，引發網友紛紛吐槽：「景區把關不嚴，竟抹黑歷史人物」。

綜合觀察者網、騰訊新聞報導，大陸網友「墨道無塵」25日在微博上發文指出：「南嶽神州祖廟的魔性黃蓋像，不得不說旅遊投資蓋的商業廟審美是真的不行。」

從照片中可看出，黃蓋像擺出趴桌翹屁股的姿勢，不過另有網友指出，這應該是引自「三國演義」中「周瑜打黃蓋」的橋段，廟方才會把黃蓋做出這樣的樣子。

報導指出，南嶽衡山風景區是大陸5A級風景區，神州祖廟是屬於南嶽風景區內的一個景點，位於南嶽衡山門戶報信嶺，玉板橋下方，是一座集道教、儒教、民間信仰為一體的大型寺廟。

而神州祖廟這個景點，還因為旅遊體驗差，強迫捐錢等多次被遊客吐槽，早在2012年就因為拿香客捐錢的提成而被媒體報導。

由於長期以來採取不正當手段，欺詐遊客，影響惡劣，遊客投訴不斷，多次責令整改無果，嚴重影響南嶽區旅遊形象。

2016年，南嶽區將神州祖廟收回並移交道教協會進行提質改造，將神州祖廟規劃重建為以弘揚道教文化為主的宗教場所。

湖南南嶽衡山風景區旅遊服務中心工作人員表示，目前神州祖廟內的黃蓋雕像等劣質誇張雕像已經不在了。