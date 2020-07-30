嚴打「標題黨」 微信成立工作專班

針對網站平台和「自媒體」亂象，大陸國家網信辦近日開展集中整治。重點解決片面追逐商業利益，為吸引「眼球」炒作熱點話題、違規採編發布互聯網新聞資訊、散播虛假資訊、搞「標題黨」等網路傳播亂象。

據星島網報導，微信迅速成立工作專班，將嚴厲打擊「標題黨」、惡意營銷、編造散播謠言的行為，並對從事上述行為的惡意帳號、主體，查實後將從重處罰。

報導指，此前微信公眾號充斥蒙古、越南等多國「渴望回歸中國」文章，其中《哈薩克為何渴望回歸中國》文章還導致中國駐哈國大使張霄被召見交涉。微信因此對153個公眾帳號封號處理。

官方自媒體「長安劍」曾指出，自媒體平台有廣告貼片功能，讀者每點一次，號主可收入一兩角錢，若文章流量足夠高，可給號主帶來固定收益。所以「網路水軍」批量發布文章，再用海量帳號轟炸式發布。

另外，新浪微博近期也開展專項整治，前日公示第一批違規帳號130餘個。其中涉黃低俗帳號86個、散播虛假資訊發布不實資訊帳號30餘個、宣揚仇恨散布極端觀點惡意行銷帳號2個等。