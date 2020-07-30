新冠疫苗股康希諾 A股發行價人民幣209.71元

有新冠疫苗第一股稱號的康希諾發布公告，A股發行價格每股人民幣209.71元，將成A股第二高價發行股，僅次於石頭科技。

據新浪財經報導，值得注意的是，康希諾將於本週五（7月31日）正式申購，申購代碼為787185，頂格申購需要人民幣4.5萬。若按照科創板新股首日平均漲幅167%計算，中1簽康希諾或可大賺超過人民幣17萬元。

康希諾生物成立於2009年，已建立基於腺病毒載體疫苗技術、蛋白結構設計和重組技術、結合技術、製劑技術等四大核心技術平台。2019年3月於港交所首發上市，股票代碼為6185.HK。

今年以來，因為帶著新冠疫苗的概念，康希諾股價已上漲317%，如今登陸科創板，將成為第一家「A+H」雙資本平台運作模式的疫苗股。

實際上，康希諾的業務不僅僅局限在新冠疫苗領域。招股書顯示，康希諾生物正在為13個疾病領域研發16種在研疫苗，並取得19項授權發明專利，研發管線涵蓋預防腦膜炎、伊波拉病毒病、百日咳破傷風、結核病、重組新冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）、帶狀皰疹等多個臨床需求量較大的疫苗品種，其中包括MCV4、MCV2、嬰幼兒用DTcp、DTcp加強疫苗、青少年及成人用Tdcp、DTcp-Hib聯合疫苗、PBPV和PCV13i。

疫苗研發是一個需要長期投入的燒錢項目，康希諾僅有伊波拉疫苗已獲新藥批准，另有兩款疫苗處於新藥申請階段。公司尚未有疫苗實現商業化，因此，康希諾生物自2009年成立以來，一直處於虧損的狀態。

2017至2019年，公司淨虧損分別為人民幣-6444.91萬元、-1.38億元和-1.57億元。隨著現有研發項目陸續進入臨床試驗階段，公司預計2020到2022年將要投入人民幣9到12億元研發費用。