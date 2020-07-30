連兩天確診破百 陸昨新增105例含本土102例
據大陸國家衛健委今發布，大陸29日新增確診病例105例，其中境外移入病例3例（廣東1例，雲南1例，陝西1例），本土病例102例（新疆96例，遼寧5例，北京1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海） 。這是大陸連續兩天確診病例破百，疫情有擴大之勢。
大陸官方昨公布，大陸28日新增確診101例，其中境外移入病例3例，本土病例98例(新疆89例，遼寧8例，北京1例)；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
大陸29日新增治癒出院病例13例，解除醫學觀察的密切接觸者584人，重症病例較前一日增加8例。
大陸境外移入現有確診病例78例（其中重症病例2例），現有疑似病例2例。累計確診病例2059例，累計治癒出院病例1981例，無死亡病例。
截至7月29日24時，大陸現有確診病例574例（其中重症病例33例），累計治癒出院病例78957例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例84165例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者786957人，尚在醫學觀察的密切接觸者18353人。
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