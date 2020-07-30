廣東重點項目投資 今年拚9千億

作為GDP突破十兆元（人民幣，下同）大關的中國大陸經濟第一大省，廣東省發展和改革委員會主任葛長偉表示，「目前來看，預計到2020年底基本能够完成廣東省『十三五』規劃目標任務」。

中新社報導，葛長偉表示，從目前廣東的執行情況看，因疫情影響預期性指標多數未達目標。其中，2020年上半年廣東實現地區生產總值4.92兆元、同比下降2.5%。

從「三駕馬車」方面分析，今年上半年廣東固定資產投資同比（與上一年同期相比）僅增長0.1%，但比一季度高15.4個百分點；社會消費品零售總額同比下降14%；外貿進出口總值3.06兆，同比下降7.1%。

廣東省財政廳廳長戴運龍表示，受疫情和減稅降費等多重因素影響，今年上半年廣東省一般公共預算收入完成6460.10億元，同比下降5.8%。

今年上半年廣東約束性指標預計完成情況較好，雖然全省一般公共預算支出完成8237.38億元，同比下降8.5%，但民生支出繼續保持占比七成，並略有增長。

隨著疫情獲得控制、生產生活秩序加快恢復，目前廣東經濟運行逐步回穩向好，GDP、進出口等指標降幅進一步收窄，出現恢復性增長。「廣東將加強對約束性指標的監測分析，確保完成目標任務，努力推動預期性指標取得更好結果。」葛長偉說。

葛長偉稱，廣東將著力穩企業保就業，加大對各類企業特別是中小微企業和個體工商戶支持力度，修訂實施新的「民營經濟10條」，落實2.0版「促進就業九條」；多措並舉加快釋放大陸國內市場需求，推動促進消費各項政策措施落地見效，拓展5G垂直行業應用；力爭全年完成省重點項目投資9000億元。

廣東將推動提升外向型經濟發展水平，全力穩住外貿外資基本盤，加快啟動湛江等7個新入選大陸國家跨境電子商務綜合試驗區建設，支持適銷對路的出口產品開拓大陸國內市場，全面落實外商投資准入負面清單。