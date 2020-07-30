APP侵權 大陸工信部整治

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸工業和信息化部29日下午在北京召開會議，部署開展縱深推進APP侵害用戶權益專項整治行動。

中新社報導，大陸工信部要求各企業自查自糾，重點對專項行動中「APP（移動應用）、SDK（軟件工具開發包）違規處理用戶個人信息」、「設置障礙、頻繁騷擾用戶」、「欺騙誤導用戶」、「應用分發平台責任落實不到位」四方面10類問題進行集中排查，發現問題及時落實整改。

阿里巴巴、百度、字節跳動、小米、拼多多、美團、360、網易、蘇寧易購等公司參加了會議。

大陸工信部表示，對整改不徹底仍然存在問題的，將採取向社會公告、組織下架、斷接入、行政處罰以及將受到行政處罰的違規主體納入電信業務經營不良名單或失信名單等措施。

大陸工信部還將大力推進大陸「全國APP技術檢測平台管理系統」建設，8月底前上線運行，12月10日前完成覆蓋40萬款主流APP檢測工作。

此前24日，大陸工信部公布了訊飛有聲、迅雷直播、房多多等58款侵害用戶權益的APP，所涉及問題包括私自收集個人信息、私自共享個人信息給第三方、賬號註銷難等。大陸工信部要求這些APP在7月30日前完成整改。

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