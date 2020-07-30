大陸百城地價 上半年漲10%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
易居房地產研究院發布的地價報告顯示，上半年，大陸百城居住用地平均價格為每平方公尺6176元，同比上漲10.2%。圖為福州閩江畔一處在建樓盤。（中新社資料照）
易居房地產研究院發布的地價報告顯示，上半年，大陸百城居住用地平均價格為每平方公尺6176元，同比上漲10.2%。圖為福州閩江畔一處在建樓盤。（中新社資料照）

易居房地產研究院29日發布的一份地價報告顯示，上半年中國大陸百城居住地價同比（與上一年同期相比）漲10.2%，其中，唐山、南通、成都、昆明等城市地價漲幅居前。

中新社報導，報告顯示，上半年，中國大陸100個城市居住用地平均價格為每平方公尺6176元（人民幣，下同）同比上漲10.2%。上半年百城地價漲幅收窄，但仍保持兩位數增長。分析認為，上半年貨幣政策環境相對寬鬆，加之地方加大優質地塊推地力度，重點城市時有高溢價地塊拍出，地價上漲較快。

從城市來看，在中國大陸36個一二線城市中，成都、昆明和銀川等地價上漲比較快，其上半年同比漲幅分別為61%、59%和57%。報告認為，這三個城市都屬於西部重點城市，地價成本可控，房企投資熱情較高。例如：成都市場，其今年上半年樓市交易活躍，供地節奏也比較快，吸引各類房企積極進入，推升地價漲幅。

在64個三四線城市中，唐山、南通和江陰等地價上漲比較快，其上半年同比漲幅分別為203%、110%和84%。報告稱，這些城市屬於經濟條件較好的強三四線城市，土地投資前景被看好。其中，唐山今年上半年樓市熱度較高，房價上漲力度大，也帶動了地價的上升。南通和江陰位於長三角，隨著滬蘇通高鐵的建設和開通，當地樓市關注度提高，也推高了土地市場熱度。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，下半年房地產調控的基調是明確的，即要時刻繃緊房地產調控這根弦，「穩地價、穩房價、穩預期」的工作思路不變。從土地市場的穩定發展角度看，地價上漲過快城市將受到積極管控，尤其是要嚴查違規資金進入土地市場。

房地產 人民幣

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