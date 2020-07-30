邵陽藍印花布 訂單湧進

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

56歲的楊彩虹最近陸陸續續地接到了外國客戶訂購藍印花布的布料、服裝和家居用品的訂單。「我們不僅讓非遺『活過來』，還讓它『活起來』了。」楊彩虹說。

新華社報導，邵陽藍印花布又稱「豆漿布」，源自遠古時代苗族、瑤族人的「蠟纈」。據古籍記載，唐朝貞觀年間，當地人在苗瑤蠟染的基礎上，首創以豆漿石灰代蠟防染的印染法。至明清時期，位於湖南西南部的邵陽縣成為華南乃至西南地區最大的藍印花布生產、染印、銷售中心。

「我結婚時的嫁妝就是一個藍印花布四件套。」楊彩虹說，自打記事起，村裡總有鄉親們在小溪邊上唱著歌洗布，那是代表著山間鄉里最質樸的記憶。

1970年代，大量色彩豔麗、價格低廉的機製布開始進入市場，傳統的印染行業在現代技術和商品多元化的雙重衝擊下日漸衰弱。2008年，邵陽藍印花布入選第二批國家級非物質文化遺產名錄。

在外經商的楊彩虹被家鄉發展非遺產業的執著打動，毅然返鄉創辦了湖南藍印文化發展有限公司。「一切都是從零開始。」楊彩虹說，創業初期，她進行了近三年的學習與調研，為了尋找適宜大規模種植的藍靛，跑遍了貴州的近十個縣區。

「我們找了很多山草回來，跟著老師傅學習發酵，試驗了起碼有50次才成功。」幾年下來，楊彩虹最初的合作夥伴都已經放棄，而她的堅持，帶來的是藍靛染料的發明專利和8個村成片的種植基地。

在楊彩虹的勸說下，女兒羅沙沙放棄了原本的工作，一起發展非遺產業。設計專業畢業的羅沙沙拜師國家級傳承人蔣良壽，開啟了藍印花布的圖案還原與產品設計之路。

在羅沙沙看來，藍印花布樸素清爽，蘊含著傳統文化的底蘊。「這些圖案都來自古代傳說或者老百姓喜聞樂見的故事，比如龍鳳呈祥、獅子繡球、百子千孫圖等。」羅沙沙說，她和母親從民間蒐集了5000多種圖案紋樣，自己還設計了300多種。一個個一度消失在市面上的圖案紋樣又回到了布匹之上，羅沙沙將它們設計成了旗袍、禮服、枕套、遮陽傘等產品。

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