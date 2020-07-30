陸專項債券 禁用於發放工資

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸財政部督促各地用好地方政府專項債券（下稱專項債券），加強資金和項目對接、提高資金使用效益，做好「六穩」工作、落實「六保」任務。

中新社報導，大陸財政部29日發出通知，要求各地，合理把握專項債券發行節奏，確定專項債券期限。對近期下達及後續擬下達的新增專項債券，與抗疫特別國債、一般債券統籌把握發行節奏，做好穩投資穩增長和維護債券市場穩定工作，力爭在10月底前發行完畢。

同時，既要鼓勵發行長期專項債券，支持鐵路、城際交通、收費公路、水利工程等建設和運營期限較長的重大項目，更好匹配項目資金需求和期限，又要綜合評估分年到期專項債券本息、可償債財力以及融資成本等情況，合理確定專項債券期限，避免人為將償債責任後移。

大陸財政部還要求，優化新增專項債券資金投向，專項債券必須用於有一定收益的公益性項目，融資規模與項目收益相平衡。重點用於大陸國務院常務會議確定的交通基礎設施、能源項目、農林水利、生態環保項目、民生服務、冷鏈物流設施、市政和產業園區基礎設施等七大領域。積極支持「兩新一重」、公共衛生設施建設中符合條件的項目，可根據需要及時用於加強防災減災建設。

同時，依法合規調整新增專項債券用途，嚴格新增專項債券使用負面清單。確需調整用途的，原則上應當於9月底前完成。嚴禁將新增專項債券資金用於置換存量債務，絶不允許搞形象工程、面子工程。新增專項債券資金依法不得用於經常性支出，嚴禁用於發放工資、單位運行經費、發放養老金、支付利息等，嚴禁用於商業化運作的產業項目、企業補貼等。同時，堅持不安排土地儲備項目、不安排產業項目、不安排房地產相關項目。

截至7月中旬，經大陸全國人大批准的3.75兆元（人民幣，下同）新增專項債券已發行2.24兆元、支出1.9兆億元。已發行的2.24兆元新增專項債券，全部用於重大基礎設施和民生服務領域。

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