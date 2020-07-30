全球區塊鏈發明專利榜單 陸企居前三

全球知識產權第三方機構IPRdaily聯合incoPat創新指數研究中心29日對外發布的「2020上半年全球企業區塊鏈發明專利排行榜」顯示，中國大陸公司位居前三位，其中阿里巴巴（支付寶）以1457件區塊鏈發明專利申請數蟬聯第一，騰訊和浪潮則分別排在第二位和第三位。

中新社報導，榜單上排名前10的企業中，有7家為中國大陸公司，排名最高的外國公司為美國國際商用機器公司（IBM），其以251件區塊鏈發明專利申請數位列第四。

據悉，阿里巴巴的區塊鏈專利主要來自螞蟻集團的區塊鏈團隊，該團隊近期已更名為「螞蟻鏈」。值得注意的是，螞蟻鏈今年上半年的區塊鏈專利申請數已接近去年全年。IPRdaily數據顯示，2019年，阿里巴巴（支付寶）以1505件區塊鏈發明專利申請數位列第一。

榜單還顯示，排名前100的企業中，接近一半是中國大陸企業，占比達46%，而美國企業則占比25%。

事實上，區塊鏈技術目前已滲透到金融科技、供應鏈管理、數字資產交易等多個領域，很多大型科技公司都在布局相關項目，加大對區塊鏈技術的扶持推廣力度。

截至7月底，中國大陸的河北、貴州、湖南、北京、廣州、贛州等多省市均已發佈區塊鏈發展行動規劃，對區塊鏈平台建設、促進企業「上鏈」方面進行規劃，中國大陸區塊鏈產業正迎來發展期。