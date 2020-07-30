全球區塊鏈發明專利榜單 陸企居前三

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

全球知識產權第三方機構IPRdaily聯合incoPat創新指數研究中心29日對外發布的「2020上半年全球企業區塊鏈發明專利排行榜」顯示，中國大陸公司位居前三位，其中阿里巴巴（支付寶）以1457件區塊鏈發明專利申請數蟬聯第一，騰訊和浪潮則分別排在第二位和第三位。

中新社報導，榜單上排名前10的企業中，有7家為中國大陸公司，排名最高的外國公司為美國國際商用機器公司（IBM），其以251件區塊鏈發明專利申請數位列第四。

據悉，阿里巴巴的區塊鏈專利主要來自螞蟻集團的區塊鏈團隊，該團隊近期已更名為「螞蟻鏈」。值得注意的是，螞蟻鏈今年上半年的區塊鏈專利申請數已接近去年全年。IPRdaily數據顯示，2019年，阿里巴巴（支付寶）以1505件區塊鏈發明專利申請數位列第一。

榜單還顯示，排名前100的企業中，接近一半是中國大陸企業，占比達46%，而美國企業則占比25%。

事實上，區塊鏈技術目前已滲透到金融科技、供應鏈管理、數字資產交易等多個領域，很多大型科技公司都在布局相關項目，加大對區塊鏈技術的扶持推廣力度。

截至7月底，中國大陸的河北、貴州、湖南、北京、廣州、贛州等多省市均已發佈區塊鏈發展行動規劃，對區塊鏈平台建設、促進企業「上鏈」方面進行規劃，中國大陸區塊鏈產業正迎來發展期。

專利 區塊鏈技術

延伸閱讀

星巴克「啡快」服務接入支付寶等平台 觸及10億消費者

歐菲光、華大基因等11家陸企 被美國列實體清單

英國禁華為 陸外交部：以莫須有風險與美國排除陸企

日企看齊陸企 行銷「直播帶貨」

相關新聞

大陸百城地價 上半年漲10%

易居房地產研究院29日發布的一份地價報告顯示，上半年中國大陸百城居住地價同比（與上一年同期相比）漲10.2%，其中，唐山...

陸消費促進月 瞄準金九銀十

大陸商務部昨（29）日宣布，將動員百座大中城市、萬家重點企業、主要電商平台，在「 金九銀十」的傳統消費旺季，舉辦2020...

中日推進經貿 打造快捷通道

大陸外交部長王毅昨（29）日與日本外務大臣茂木敏充通電話，就雙邊往來「快捷通道」、以及年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加快中日韓自貿區談判達共識。

緊跟大陸轉型步伐 台企瞄準科創板

上海市台灣同胞投資企業協會行業工作委員會「家族」近日「添丁」。除了大健康和運動休閒行業工委會外，為台企謀求科創板上市提供...

短視頻成時間黑洞 搶占大陸用戶時間

移動互聯網商業智能服務商QuestMobile最新發布的「中國移動互聯網2020年半年大報告」。報告稱，2020年上半年...

全球區塊鏈發明專利榜單 陸企居前三

全球知識產權第三方機構IPRdaily聯合incoPat創新指數研究中心29日對外發布的「2020上半年全球企業區塊鏈發...

陸專項債券 禁用於發放工資

大陸財政部督促各地用好地方政府專項債券（下稱專項債券），加強資金和項目對接、提高資金使用效益，做好「六穩」工作、落實「六...

邵陽藍印花布 訂單湧進

56歲的楊彩虹最近陸陸續續地接到了外國客戶訂購藍印花布的布料、服裝和家居用品的訂單。「我們不僅讓非遺『活過來』，還讓它『...

APP侵權 大陸工信部整治

大陸工業和信息化部29日下午在北京召開會議，部署開展縱深推進APP侵害用戶權益專項整治行動。

廣東重點項目投資 今年拚9千億

作為GDP突破十兆元（人民幣，下同）大關的中國大陸經濟第一大省，廣東省發展和改革委員會主任葛長偉表示，「目前來看，預計到...

針對美國意味濃 24小時內...大陸通話日英法

大陸外交部長王毅罕見地在24小時內分別與日本、法國及英國等三個國家的外長通電話，針對美國的意味十足，王毅28日表示，當前...

支付寶徵才 衝服務搜索

網路最原始的功能搜尋引擎，正在大陸醞釀一波變局，有消息指出，支付寶「狂招搜索人才」，支付寶方面昨（29）日表示，的確在招...

熱門新聞

影／天有異象？ 北京盛夏竟然「飄雪」

「李登輝狀況不佳」陸媒關注緊盯台媒快訊

被指是龐培歐政策顧問 華裔余茂春遭陸網友罵「漢奸」

港媒：港府決定延後立法會選舉一年

東電研製4蝸殼 全通過水壓試驗

陸學者許章潤否認嫖娼 將採法律行動維權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。