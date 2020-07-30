短視頻成時間黑洞 搶占大陸用戶時間

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

移動互聯網商業智能服務商QuestMobile最新發布的「中國移動互聯網2020年半年大報告」。報告稱，2020年上半年短視頻成為「時間黑洞」，搶占中國大陸用戶時間。

中新社報導，報告認為，中國大陸移動互聯網全網的月活躍用戶規模在5月達到峰值，隨著復工復學回歸正常，6月稍有回落，而上半年全網淨新增用戶規模已超去年全年，達到847萬。

報告指出，目前，移動互聯網已全面滲透到社交、電商、視頻、出行、理財等行業，隨著人工智能和5G的拓展，移動互聯網新業態將成為經濟發展新引擎和基礎。

報告特別提到，短視頻行業快速增長，其月活躍用戶規模在6月已達到8.52億，在線視頻月活躍用戶規模則持續下跌至8.57億。同時，短視頻的時長已占據總時長份額的20％，僅次於即時通訊，短視頻行業蠶食用戶時長的趨勢愈加明顯。

報告認為，因疫情而熱度大增的遠程辦公、電子政務、在線教育等行業，因用戶習慣的遷移場景已經重塑。與此同時，隨著戰疫常態化，電子政務亦持續發展。截至6月末，與防疫抗疫相關APP的月活躍總用戶突破1.68億，健康碼類微信小程序月活躍用戶規模接近2億。

電商 微信

延伸閱讀

周星馳3部作品大陸戲院重映 比高集團勁升逾3成

金立群看中印關係：有衝突很正常 不應被一時糾紛拖累

米倉涼子陪抗疫 霸氣宣告「我，絕對不會失敗」

世銀預測大陸經濟增速明年回升至7.9% 創近十年新高

相關新聞

大陸百城地價 上半年漲10%

易居房地產研究院29日發布的一份地價報告顯示，上半年中國大陸百城居住地價同比（與上一年同期相比）漲10.2%，其中，唐山...

陸消費促進月 瞄準金九銀十

大陸商務部昨（29）日宣布，將動員百座大中城市、萬家重點企業、主要電商平台，在「 金九銀十」的傳統消費旺季，舉辦2020...

中日推進經貿 打造快捷通道

大陸外交部長王毅昨（29）日與日本外務大臣茂木敏充通電話，就雙邊往來「快捷通道」、以及年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加快中日韓自貿區談判達共識。

緊跟大陸轉型步伐 台企瞄準科創板

上海市台灣同胞投資企業協會行業工作委員會「家族」近日「添丁」。除了大健康和運動休閒行業工委會外，為台企謀求科創板上市提供...

短視頻成時間黑洞 搶占大陸用戶時間

移動互聯網商業智能服務商QuestMobile最新發布的「中國移動互聯網2020年半年大報告」。報告稱，2020年上半年...

全球區塊鏈發明專利榜單 陸企居前三

全球知識產權第三方機構IPRdaily聯合incoPat創新指數研究中心29日對外發布的「2020上半年全球企業區塊鏈發...

陸專項債券 禁用於發放工資

大陸財政部督促各地用好地方政府專項債券（下稱專項債券），加強資金和項目對接、提高資金使用效益，做好「六穩」工作、落實「六...

邵陽藍印花布 訂單湧進

56歲的楊彩虹最近陸陸續續地接到了外國客戶訂購藍印花布的布料、服裝和家居用品的訂單。「我們不僅讓非遺『活過來』，還讓它『...

APP侵權 大陸工信部整治

大陸工業和信息化部29日下午在北京召開會議，部署開展縱深推進APP侵害用戶權益專項整治行動。

廣東重點項目投資 今年拚9千億

作為GDP突破十兆元（人民幣，下同）大關的中國大陸經濟第一大省，廣東省發展和改革委員會主任葛長偉表示，「目前來看，預計到...

針對美國意味濃 24小時內...大陸通話日英法

大陸外交部長王毅罕見地在24小時內分別與日本、法國及英國等三個國家的外長通電話，針對美國的意味十足，王毅28日表示，當前...

支付寶徵才 衝服務搜索

網路最原始的功能搜尋引擎，正在大陸醞釀一波變局，有消息指出，支付寶「狂招搜索人才」，支付寶方面昨（29）日表示，的確在招...

熱門新聞

影／天有異象？ 北京盛夏竟然「飄雪」

「李登輝狀況不佳」陸媒關注緊盯台媒快訊

被指是龐培歐政策顧問 華裔余茂春遭陸網友罵「漢奸」

港媒：港府決定延後立法會選舉一年

東電研製4蝸殼 全通過水壓試驗

陸學者許章潤否認嫖娼 將採法律行動維權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。