短視頻成時間黑洞 搶占大陸用戶時間

移動互聯網商業智能服務商QuestMobile最新發布的「中國移動互聯網2020年半年大報告」。報告稱，2020年上半年短視頻成為「時間黑洞」，搶占中國大陸用戶時間。

中新社報導，報告認為，中國大陸移動互聯網全網的月活躍用戶規模在5月達到峰值，隨著復工復學回歸正常，6月稍有回落，而上半年全網淨新增用戶規模已超去年全年，達到847萬。

報告指出，目前，移動互聯網已全面滲透到社交、電商、視頻、出行、理財等行業，隨著人工智能和5G的拓展，移動互聯網新業態將成為經濟發展新引擎和基礎。

報告特別提到，短視頻行業快速增長，其月活躍用戶規模在6月已達到8.52億，在線視頻月活躍用戶規模則持續下跌至8.57億。同時，短視頻的時長已占據總時長份額的20％，僅次於即時通訊，短視頻行業蠶食用戶時長的趨勢愈加明顯。

報告認為，因疫情而熱度大增的遠程辦公、電子政務、在線教育等行業，因用戶習慣的遷移場景已經重塑。與此同時，隨著戰疫常態化，電子政務亦持續發展。截至6月末，與防疫抗疫相關APP的月活躍總用戶突破1.68億，健康碼類微信小程序月活躍用戶規模接近2億。