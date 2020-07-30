緊跟大陸轉型步伐 台企瞄準科創板

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
上海台協會長張簡珍。本報資料照片
上海台協會長張簡珍。本報資料照片

上海市台灣同胞投資企業協會行業工作委員會「家族」近日「添丁」。除了大健康和運動休閒行業工委會外，為台企謀求科創板上市提供支持和服務的科創行業工委會顯得格外引人注目。

新華社報導，2019年7月22日正式開市的科創板，聚焦高新技術產業和戰略性新興產業的市場定位，以及允許虧損、存在特殊投票權架構等企業上市的「包容性」制度設計，令科創板獲得大陸台企的高度關注。

上海市台協科創行業工委會總幹事羅仕洲表示，新一代信息技術尤其是半導體和集成電路領域，不僅是大陸經濟轉型的重點，也是台灣的產業優勢所在，契合兩岸經濟融合發展的方向。

「台灣半導體產業鏈中的許多企業都已在大陸布局，積極開拓市場的同時，它們也期待得到資本的支持。」羅仕洲說，科創板服務處於不同生命周期的科創企業，也為科創型台資企業提供了通往大陸資本市場的機會。

配合科創板的定位，上海市台協科創行業工委會將新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保、生物醫藥領域作為發展會員的重點，並計畫立足上海、輻射長三角，進而服務於大陸各地台企。

羅仕洲透露，目前35家企業會員已在科創行業工委會完成登記，還有會員陸續申請加入，年內登記會員數或超百家。

「聚聲望、聚人氣、聚能力是我們工作的主軸。」羅仕洲說，在尋求優惠政策及各類資源支持的同時，科創行業工委會將通過推動行業信息交流等方式「賦能」科創型台企，助其解決「痛點」，實現登陸科創板的目標。

成立於1994年的上海市台協，目前已吸納會員企業2000餘家。緊跟大陸經濟發展和轉型步伐，上海市台協近年來先後成立了連鎖、飲食、母嬰、永農、金融、文創等行業工作委員會。

上海市台協會長張簡珍表示，新成立大健康、科創、運動休閒三個行業工委會，旨在順應大陸產業發展趨勢、適應消費升級模式、精準服務會員企業需求。行業工委會將針對專業特色、優化行業資源、依託智慧力量、開展交流活動，實現台企「抱團」發展，為滬台及兩岸經貿交流增添新動力。

上海

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