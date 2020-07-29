快訊

軍公教不調薪？人事總處今年只送一個建議案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李克強召開國務院常務會議：深化服務貿易創新發展試點

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導

大陸為了提振下半年經濟，國務院總理李克強29日表示，將擴大開放穩外貿穩外資，決定深化服務貿易創新發展試點；推出支持農民工就業創業新舉措施。

中國政府網公告，李克強昨天召開國務院常務會議強調，要聚焦穩住外貿主體、穩住產業鏈供應鏈，一是支持外貿企業增強抗風險能力。推廣「信保+擔保」，為外貿企業融資提供增信支持。二是鼓勵中西部、東北地區發揮優勢，承接勞動密集型外貿產業。支持發展跨境電商、海外倉、外貿綜合服務企業等新業態。

三是完善吸引外資政策環境。對重點外資項目一視同仁的保障。再貸款再貼現專項額度、進出口銀行新增貸款規模等同等支持外資企業。四是發揮服務貿易對穩外貿穩外資的效果。結合區域發展戰略，將服務貿易創新發展試點擴大到21個省地區，包括發展跨境商業醫療保險、推進中外合作辦學、在常態化防控下加強旅遊和體育國際合作等。

此外，支持農民工就業創業為重要工作內容。會議指出四大措施，一要拓寬就業渠道，穩定城鎮常住農民工就業。大力發展生活服務業、勞動密集型產業，對吸納農民工就業多的給予更大政策激勵。二要支持農民工就地就近就業。農村水利等基礎設施建設、災後恢復重建等，為農民工就業創造更多機會。

三要以創業帶動就業。對農民工首次創業且正常經營六個月以上的，可先行申領一次性創業補貼的一半資金。四要擴大幫扶力度，優先保障貧困勞動力穩崗就業。對符合條件的農民工等未參保失業人員，未納入低保範圍的，由務工地或常住地發放一次性臨時救助金。

會議表示，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，提高新冠病毒檢測能力是關鍵性手段。要調動各方力量，加快檢測時間短、靈敏度高、操作簡便的產品研發上市。各有關方面要及時加強資金等保障。

農民 外資 創業

延伸閱讀

李眉蓁論文抄襲爭議，亂了北京「雙城論壇」的政治布局？

李克強：內外形勢嚴峻續打硬仗 穩住經濟基本盤

李克強：營商環境會極大影響生產力和競爭力

李克強：授權地級以上城市 展開外商投資企業註冊登記

相關新聞

中日外長通電話 王毅希望確保年內簽署RCEP

大陸國務委員兼外長王毅29日和日本外相茂木敏充通電話。王毅表示，中日雙方要積極規劃和推進下階段及「後疫情」時代雙邊交往合...

周星馳3部作品大陸戲院重映 比高集團勁升逾3成

大陸新冠疫情受控，低風險地區的戲院重啟並開始預售電影票，綜合大陸院線放映名單，香港影星周星馳3部作品獲在戲院重播，當中「...

專家：美國可能將金融武器化 對付香港

香港金融管理局前總裁任志剛今天說，他正關注美國是否會將金融武器化，形容這是「強大武器」

李克強召開國務院常務會議：深化服務貿易創新發展試點

大陸為了提振下半年經濟，國務院總理李克強29日表示，將擴大開放穩外貿穩外資，決定深化服務貿易創新發展試點；推出支持農民工...

金立群看中印關係：有衝突很正常 不應被一時糾紛拖累

近期中印關係緊張，影響投資活動，對此亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行）第二任行長金立群今（29）日表示，大陸、印度為亞投...

寶武進軍氫能產業 未來十年規劃合作建設百座加氫站

大陸寶武鋼鐵集團全資子公司，寶武清能旗下的示範加氫站29日正式投入營運，今後十年的目標則是50到100座，這也是寶武鋼鐵...

布局氫能：吳淞氫能產業園開園 寶武等簽約入園

上海寶山區吳淞氫能產業園29日正式開園，包括央企寶武鋼鐵集團等首批入園企業簽約，該集團黨委書記、董事長陳德榮表示，氫能是...

中日外長通電話 王毅盼年內簽署RCEP

大陸國務委員兼外長王毅今（29）日與日本外相茂木敏充通電話。王毅表示，中日關係總體保持改善勢頭，雙方要積極規劃推進下階段...

傳騰訊收購搜狗後 可能加入中概股退市潮

華爾街日報報導，騰訊提出以約21億美元收購其他投資人在搜狗的持股，可能會是大陸科技公司退出美國股市的最新案例。

世銀預測大陸經濟增速明年回升至7.9% 創近十年新高

世界銀行今（29）日發布《中國經濟簡報：砥礪前行：應對新冠疫情影響，推進中國改革議程》。報告預測，大陸經濟增速今年將放緩...

中國大媽重出江湖 搶買黃金還有白銀

因大手筆掃貨黃金而一戰成名的中國大媽，又重出江湖了。中泰證券首席經濟學家李迅雷觀察，「如果把黃金形容為火山，因為它已到噴發期。」特別的是這波囤金潮，大媽不只搶黃金，還搶白銀（貴金屬）

陸各地上半年GDP出爐 16省市正成長

隨著黑龍江28日發布上半年經濟數據，大陸全國31省市上半年GDP數據全部出爐。從GDP增速來看，有16個省市是正增長，西...

熱門新聞

影／天有異象？ 北京盛夏竟然「飄雪」

「李登輝狀況不佳」陸媒關注緊盯台媒快訊

被指是龐培歐政策顧問 華裔余茂春遭陸網友罵「漢奸」

特斯拉在陸啟動大徵才 為Model Y預作準備

港媒：港府決定延後立法會選舉一年

中英外長熱線 香港與5G讓雙方關係面臨十字路口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。