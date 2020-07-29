李克強召開國務院常務會議：深化服務貿易創新發展試點

大陸為了提振下半年經濟，國務院總理李克強29日表示，將擴大開放穩外貿穩外資，決定深化服務貿易創新發展試點；推出支持農民工就業創業新舉措施。

中國政府網公告，李克強昨天召開國務院常務會議強調，要聚焦穩住外貿主體、穩住產業鏈供應鏈，一是支持外貿企業增強抗風險能力。推廣「信保+擔保」，為外貿企業融資提供增信支持。二是鼓勵中西部、東北地區發揮優勢，承接勞動密集型外貿產業。支持發展跨境電商、海外倉、外貿綜合服務企業等新業態。

三是完善吸引外資政策環境。對重點外資項目一視同仁的保障。再貸款再貼現專項額度、進出口銀行新增貸款規模等同等支持外資企業。四是發揮服務貿易對穩外貿穩外資的效果。結合區域發展戰略，將服務貿易創新發展試點擴大到21個省地區，包括發展跨境商業醫療保險、推進中外合作辦學、在常態化防控下加強旅遊和體育國際合作等。

此外，支持農民工就業創業為重要工作內容。會議指出四大措施，一要拓寬就業渠道，穩定城鎮常住農民工就業。大力發展生活服務業、勞動密集型產業，對吸納農民工就業多的給予更大政策激勵。二要支持農民工就地就近就業。農村水利等基礎設施建設、災後恢復重建等，為農民工就業創造更多機會。

三要以創業帶動就業。對農民工首次創業且正常經營六個月以上的，可先行申領一次性創業補貼的一半資金。四要擴大幫扶力度，優先保障貧困勞動力穩崗就業。對符合條件的農民工等未參保失業人員，未納入低保範圍的，由務工地或常住地發放一次性臨時救助金。

會議表示，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，提高新冠病毒檢測能力是關鍵性手段。要調動各方力量，加快檢測時間短、靈敏度高、操作簡便的產品研發上市。各有關方面要及時加強資金等保障。