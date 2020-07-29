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周星馳3部作品大陸戲院重映 比高集團勁升逾3成
大陸新冠疫情受控，低風險地區的戲院重啟並開始預售電影票，綜合大陸院線放映名單，香港影星周星馳3部作品獲在戲院重播，當中「大話西遊」系列攻上最高票房排行榜前十，總票房約人民幣44萬元。
受消息影響，周星馳旗下比高集團，29日勁升34.6%，收報港幣0.07元。
香港經濟日報報導，大陸戲院7月20日重啟，院線計劃以重映經典電影為主，包括「風聲」「戰狼 2」等，周星馳3部也在重映計劃中，有「大話西遊之大聖娶親」、「大話西遊之月光寶盒」和「美人魚」，目前只有前兩部作品在映，「美人魚」後期製作中，押後上映。
根據貓眼娛樂旗下貓眼票房數據，截至29日，「大話西遊之大聖娶親」、「大話西遊之月光寶盒」均躋身最高票房排行幫前十，其中「大話西遊之大聖娶親」位居第6，總票房達人民幣29.2萬元，票價偏低為人民幣15.6元，但上座率及場均人次與其他影片相比並不低，分別為5.7%及6人。
「大話西遊之月光寶盒」排第10，總票房人民幣14.42萬元，票價為人民幣17.2元，上座率為3.8%，場均人次為5人。
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