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金立群看中印關係：有衝突很正常 不應被一時糾紛拖累

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
亞投行第二任行長金立群認為，國家之間有衝突爭執是很正常的，但不要被暫時的糾紛所拖累。澎湃新聞
亞投行第二任行長金立群認為，國家之間有衝突爭執是很正常的，但不要被暫時的糾紛所拖累。澎湃新聞

近期中印關係緊張，影響投資活動，對此亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行）第二任行長金立群今（29）日表示，大陸、印度為亞投行第一、第二大股東，合作不錯。國家之間有衝突爭執是很正常的，但不要被暫時的糾紛所拖累。

澎湃新聞報導，金立群表示，作為一家國際多邊機構，成員之間有的時候有些矛盾也不奇怪，總體上是要朝前看。聚焦共同發展，堅持包容開放，這就說明亞投行應當成為讓大家在一起合作的一個平台，不要被某一些暫時的糾紛所拖累。

從亞投行的角度出發，金立群稱，亞投行是一家國際多邊機構，是非政治性的機構，不能捲入到成員國之間的任何政治糾紛中去。因為這樣就失去國際多邊機構的性質，把事情搞得更糟糕，無利於問題的解決。

金立群指出，國際多邊開發機構考慮的任何一個項目，要考慮經濟上的效益、財務問題、環境保護問題，以及當地民眾的反應等所有這些涉及經濟開發的方方面面，唯獨不可以從政治上來考慮這個問題。

金立群回顧稱，亞投行與印度合作近五年來也並非沒有風波。2017年大陸一個項目提供給印度，引起各種說法，為什麼要向亞投行借錢？有些印度網友也不了解，他認為亞投行是大陸的銀行，借的錢就是受到大陸的控制。所以每個國家都有一些人不太了解情況，中方必要宣傳工作讓大家了解。

金立群說，大陸跟印度分別作為亞投行第一、第二大股東，合作得還是相當不錯。亞投行有印度籍的副行長主管貸款，還有印度籍的大批工作人員，和睦相處。希望亞投行能夠連接各個成員之間的紐帶，看到共同點，而不是被一時的糾紛所拖累。

6月17日，亞投行批准印度政府申請的7.5億美元貸款，以幫助印度抗擊新冠疫情。此貸款將用於支持印度防控和檢測新冠病毒，以及緩解新冠疫情對印度貧困弱勢家庭的衝擊。這是印度為抗擊疫情向亞投行申請的第二筆貸款。

亞投行 印度 疫情

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