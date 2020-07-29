寶武進軍氫能產業 未來十年規劃合作建設百座加氫站

大陸寶武鋼鐵集團全資子公司，寶武清能旗下的示範加氫站29日正式投入營運，今後十年的目標則是50到100座，這也是寶武鋼鐵的首個氫能項目。

界面新聞報導，寶武清能於去年11月成立，隸屬寶武鋼鐵集團的資源環境板塊，也是寶武除鋼鐵主業之外的五大多元化業務之一。

根據寶武清能公佈的發展戰略，透過自投自建與合作加盟兩種形式，未來三年該公司計畫建成5到10座加氫站，今後十年的目標則是50到100座。

寶武清能黨委副書記魏煒表示，公司鼓勵各類資金參與合建這些加氫站，並將提供規劃、技術和裝備等各類支援。

寶武清能的首座加氫站，今年5月正式動工，投資規模為人民幣600萬元，每天的加氫能力達到500公斤，將為廠區內運輸鋼材的物流重卡提供燃料，初期將有十多輛重型卡車進行示範營運，以累積營運數據，用於車型未來的升級改造。

寶武清能還計畫近期在寶山區另外新建4到5座加氫站，形成加氫走廊，並在此基礎上推動區域內萬餘輛重載物流車輛的氫能化。

這些加氫站的氫氣，都將來自寶武在當地的鋼鐵生產基地，它們是冶金過程中的工業副產品。

除上海外，寶武清能旗下企業也計畫與中石油、中石化合作，近期在湖北武漢新建5到6座加氫站。

魏煒指出，寶武清能未來的發展方向並不會以加氫站建設為主導，現階段建設加氫站的目的，是為了推動氫能產業鏈中間環節的發展。