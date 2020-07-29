布局氫能：吳淞氫能產業園開園 寶武等簽約入園

上海寶山區吳淞氫能產業園29日正式開園，包括央企寶武鋼鐵集團等首批入園企業簽約，該集團黨委書記、董事長陳德榮表示，氫能是未來最有希望成長的新能源，儘管未來的能源方向到底是氫動還是電動方向還不可知，所以寶武既在電動方向也在氫動方向布局。

澎湃新聞報導，這次入駐吳淞氫能產業園，還有林德公司、航太氫能、上汽捷氫、中集安瑞科、上海交大氫儲能、上海傑寧、江鈴重汽、重塑科技等。

寶武清潔能源有限公司（簡稱「寶武清能」），是寶武集團旗下一級子公司，成立於2019年，註冊資本人民幣30億元，聚焦氫能、天然氣、再生能源、工業氣體四大產業。

在當天舉辦的「長江經濟帶氫能產業生態圈峰會暨第二屆寶山氫能論壇」活動上，陳德榮表示，2020年，寶武清能以「貫通氫能全產業鏈的商業化示範」為目標，以「抓兩頭、促中間」為戰略路徑，全面推進「一園、一管、五站、千車」專案，促進氫能應用示範。

陳德榮指出，「一園」即建設中國寶武吳淞氫能產業園；「一管」是配套吳淞氫能產業園，利用寶鋼股份原有氮氣管路改建氫氣管路，透過管道供氫降低氫氣運輸和使用成本。

「五站」則是依託上海市新基建計畫，啟動5座加氫站建設，助力「臨港-寶山-南通」氫高速中繼服務，打通上海郊環氫走廊；「千車」以寶鋼股份寶山基地內部重載物流為試點，充分開發氫能應用場景，助推「氫能千車」規模。

目前一座加氫站已經建成，年內還將啟動其他四座加氫站，寶武清能黨委副書記魏煒表示，今年要讓重載卡車真正走在路上，載上物流轉起來，此外也在積極探索儲氫材料，氣氫、液態儲氫、固態儲氫都在快速推進中，哪一個技術先達到使用程度就先用。