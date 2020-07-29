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中日外長通電話 王毅盼年內簽署RCEP
大陸國務委員兼外長王毅今（29）日與日本外相茂木敏充通電話。王毅表示，中日關係總體保持改善勢頭，雙方要積極規劃推進下階段及「後疫情時代」合作，加強各層級各渠道對話，希望日方為大陸企業在日正常經營，提供公平透明及非歧視環境。
大陸外交部網站披露，王毅表示，兩國要堅定支持多邊機制，確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加快中日韓自貿區談判，反對將疫情政治化、反對干擾全球抗疫的錯誤言行，支持世衛。
他強調，雙方應按兩國領導人的重要共識，妥善處理分歧，聚焦互利合作，推動中日關係沿正確軌道行穩致遠。
茂木敏充表示，願意與中方保持各層級對話溝通，在做好防疫的同時，積極推進人員往來，促進經貿投資合作，支持加快完成簽署RCEP。
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