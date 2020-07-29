中日外長通電話 王毅希望確保年內簽署RCEP

大陸國務委員兼外長王毅29日和日本外相茂木敏充通電話。王毅表示，中日雙方要積極規劃和推進下階段及「後疫情」時代雙邊交往合作，共同應對各類全球和區域性挑戰。王毅希望，中日要努力確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

據路透報導，王毅表示，中方重視日本企業在華復工復產，並採取了一系列支持措施，希望日方也為大陸企業在日正常經營提供公平、透明、非歧視的環境。

王毅強調，中日要加強各層級、各管道對話交流，加強國際地區事務中的溝通與合作，努力確保年內簽署RCEP，加快中日韓自貿區談判。他說，當前，中日關係整體保持改善發展勢頭，務實合作穩步發展，上半年經貿合作保持了去年同期標準，這非常難得、不易。

他指出，面對錯綜複雜的國際情勢，中日雙方應當慎重妥善處理矛盾分歧，把主要精力聚焦到互利合作上來；應當堅持合作抗疫的大方向，反對將疫情政治化、反對干擾破壞全球抗疫的錯誤言行，支持世界衛生組織發揮應有作用。