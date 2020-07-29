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影／天有異象？ 北京盛夏竟然「飄雪」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
北京市民拍下盛夏「飄雪」現象。(取自星島網)
北京市民拍下盛夏「飄雪」現象。(取自星島網)

正是大暑節氣的北京28日卻突然「下雪」了？不少人紛紛拍下這神奇的一幕。對此氣象專家表示，該現象應該是在夏季強對流天氣裡，也很可能出現的霰。

據星島網報導，家住北京東城區春秀路11號樓的李先生昨突然發現窗外的異常景觀，不禁喊來女兒一起觀看並拍下影片，「閨女快來看，這大熱的天兒下雪了？」片中白色的「雪花」紛紛揚揚。這種奇妙的現象持續了五六分鐘，李先生說他還是第一次見。

李先生表示：「我一開始以為只是下雨了，可仔細一看，居然是雪！我簡直不敢相信自己的眼睛，把手伸出窗外一接，雪花碰到手立即化了，這不是雪是什麼？」

對此，大陸氣象局高級工程師卞贇分析稱，這個時節下雪的可能性幾乎為零。他說，溫度條件必須到0℃附近，才能觀測到雪花。根據北京市氣象局監測數據來看，昨日雖然出現降雨天氣，可氣溫仍在25—30℃之間，幾乎不可能出現降雪。「時下正值北京『七下八上』的主汛期，極易出現局地強對流天氣，因此出現冰雹的可能性很大。」

大陸氣象學博士、南京信息工程大學大氣科學學院教授智協飛分析，李先生看到的現象應該是在夏季強對流天氣裡也很可能出現的霰。「霰又叫『軟雹』，人們也常叫它小冰雹，由白色不透明的細小冰粒兒組成。小冰粒會呈現球形、圓錐形、長方形，甚至是雪花形，讓人誤認為是下雪了，其實成因與下雪有根本不同。它類似於冰雹，是高空中的水蒸氣遇到冷空氣凝結而成的。」

北京 冰雹

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