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傳騰訊收購搜狗後 可能加入中概股退市潮

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
外媒報導，騰訊提出以約21億美元收購其他投資人在搜狗的持股。取自新浪財經
外媒報導，騰訊提出以約21億美元收購其他投資人在搜狗的持股。取自新浪財經

華爾街日報報導，騰訊提出以約21億美元收購其他投資人在搜狗的持股，可能會是大陸科技公司退出美國股市的最新案例。

交易一旦完成，搜狗將成為騰訊的間接全資子公司，並且搜狗的美國存托憑證將從紐約證券交易所退市。

報導稱，近幾個月來，在紐約上市的大陸互聯網公司進行一連串交易。一些規模較小的集團收到收購提議，而包括阿里巴巴在內的三家較大的公司，已經在香港二次上市。

分析師和投資人稱，二次上市或全面收購交易，均可以提供一條讓估值上升的途徑，並且可能是保護這些公司免受美中緊張關係升級影響的一種方式。對於接受全面收購提議的公司來說，稍後在香港或中國大陸上市，可能獲得更高估值。

截至3月31日，騰訊持有搜狗39.2%股份，為單一最大股東，搜狐持有33.8%股份，為搜狗第二大股東。搜狐CEO張朝陽擁有搜狗6.4%股權，搜狗CEO王小川持有公司5.5%股權。

但截至目前，騰訊對搜狗的收購提議沒有提到任何再上市計劃。

騰訊周一提議以21億美元收購其尚不持有的搜狗其餘股份。搜狗是一家搜索引擎公司，在紐約上市。騰訊已經持有搜狗39%的股份，並擁有略超過50%的投票權。騰訊提出的每股9美元的收購價格，較搜狗上周五收盤價溢價57%，但仍較其2017年首次公開募股(IPO)價格低約30%。

該交易將使騰訊能夠更好地將搜狗的搜索技術整合到自己的應用中。這兩家公司已經緊密聯繫在一起，搜狗是騰訊許多應用的默認搜索引擎，搜狗也是獨家接入微信(WeChat)公眾平台資訊的搜索引擎。微信是大陸最大的社交網路，擁有12億用戶，也為騰訊所有。截至去年12月，搜狗的搜索流量中約有35%來自騰訊旗下的產品。

除了騰訊，市場也傳出在美股上市公司攜程網計畫從那斯達克退市的消息，攜程目前正與潛在投資人商談為私有化交易提供資金。

第一財經報導，業界認為攜程回港上市已經實實在在地邁開步伐了。

紐約 微信 香港 騰訊

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