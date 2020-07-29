世銀預測大陸經濟增速明年回升至7.9% 創近十年新高

世界銀行今（29）日發布《中國經濟簡報：砥礪前行：應對新冠疫情影響，推進中國改革議程》。報告預測，大陸經濟增速今年將放緩至1.6%，為1976年以來的最低增速，明年回升至7.9%。

澎湃新聞報導，7.9%的經濟增速是中國大陸GDP增速在2012年「破8%」以來，近十年的新高。

報告指出，大陸的經濟情況在過去半年發生巨大變化。新冠肺炎疫情和採取的防控措施引發供需雙重衝擊。雖然供給側的制約因素已緩解，而且快速採取措施遏制經濟影響，但內需和外需疲軟仍繼續抑制復甦步伐。

報告預計，受疫情影響，即使經濟活動回升，大陸的減貧步伐也恐將放慢，表現為家庭收入增長放緩。其中，個體勞動者以及那些從事缺乏安全感的非正規工作的勞動者、尤其是農民工受到的影響尤為嚴重。

報告還提醒，中國大陸經濟前景面臨突出風險，疫情反覆可能會持續干擾經濟活動。從外部來看，全球經濟衰退程度加深，持續時間延長，以及大陸與一些主要交易夥伴的雙邊緊張局勢升級，也有可能影響經濟復甦。

世界銀行中國局局長芮澤認為，雖然風險非常高，但可以透過良好的政策來緩解。

世界銀行中國局首席經濟學家艾卡思則表示，疫情放大了彌補大陸社保覆蓋面缺口的必要性，既要扶助困難職工和家庭，也有助於最大限度地解決國內消費的持續疲軟。

報告指出，促進市場競爭和戶籍制度改革，可有助於釋放更強烈的市場回應，有助於促進勞動力從長期受損的企業和行業向擴張中的行業企業和地點流動，支持大陸更長期的增長前景。