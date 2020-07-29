聽新聞
test
0:00 / 0:00

世銀預測大陸經濟增速明年回升至7.9% 創近十年新高

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
世界銀行報告預測，大陸經濟增速今年將放緩至1.6%。中新社資料照片
世界銀行報告預測，大陸經濟增速今年將放緩至1.6%。中新社資料照片

世界銀行今（29）日發布《中國經濟簡報：砥礪前行：應對新冠疫情影響，推進中國改革議程》。報告預測，大陸經濟增速今年將放緩至1.6%，為1976年以來的最低增速，明年回升至7.9%。

澎湃新聞報導，7.9%的經濟增速是中國大陸GDP增速在2012年「破8%」以來，近十年的新高。

報告指出，大陸的經濟情況在過去半年發生巨大變化。新冠肺炎疫情和採取的防控措施引發供需雙重衝擊。雖然供給側的制約因素已緩解，而且快速採取措施遏制經濟影響，但內需和外需疲軟仍繼續抑制復甦步伐。

報告預計，受疫情影響，即使經濟活動回升，大陸的減貧步伐也恐將放慢，表現為家庭收入增長放緩。其中，個體勞動者以及那些從事缺乏安全感的非正規工作的勞動者、尤其是農民工受到的影響尤為嚴重。

報告還提醒，中國大陸經濟前景面臨突出風險，疫情反覆可能會持續干擾經濟活動。從外部來看，全球經濟衰退程度加深，持續時間延長，以及大陸與一些主要交易夥伴的雙邊緊張局勢升級，也有可能影響經濟復甦。

世界銀行中國局局長芮澤認為，雖然風險非常高，但可以透過良好的政策來緩解。

世界銀行中國局首席經濟學家艾卡思則表示，疫情放大了彌補大陸社保覆蓋面缺口的必要性，既要扶助困難職工和家庭，也有助於最大限度地解決國內消費的持續疲軟。

報告指出，促進市場競爭和戶籍制度改革，可有助於釋放更強烈的市場回應，有助於促進勞動力從長期受損的企業和行業向擴張中的行業企業和地點流動，支持大陸更長期的增長前景。

疫情 世界銀行

延伸閱讀

王毅：面對「霸道」的美國 大陸將堅定理性回應

大陸昨新增本土確診病例98例 新疆占89例

特斯拉擴增大陸產能 貿聯、和大可望受惠

特斯拉在陸啟動大徵才 為Model Y預作準備

相關新聞

劉鶴：中歐將加快談判 以便年底前達成投資協定

大陸國務院副總理劉鶴表示，大陸和歐盟將加快談判，以便在今年年底前達成中歐投資協定。

特斯拉在陸啟動大徵才 為Model Y預作準備

美國電動車製造商特斯拉，正在中國大陸上海啟動大規模招聘，首次聘請多名汽車設計師和1,000多名工廠工人，目的是為了準備生...

人行查炒房資金 盯線上貸款

大陸房地產風雲再起，中國人民銀行準備出手嚴懲炒房客，針對市場傳言有人民幣上兆元（逾新台幣4.2兆元）的線上消費貸款（互聯...

世銀預測大陸經濟增速明年回升至7.9% 創近十年新高

世界銀行今（29）日發布《中國經濟簡報：砥礪前行：應對新冠疫情影響，推進中國改革議程》。報告預測，大陸經濟增速今年將放緩...

中國大媽重出江湖 搶買黃金還有白銀

因大手筆掃貨黃金而一戰成名的中國大媽，又重出江湖了。中泰證券首席經濟學家李迅雷觀察，「如果把黃金形容為火山，因為它已到噴發期。」特別的是這波囤金潮，大媽不只搶黃金，還搶白銀（貴金屬）

陸各地上半年GDP出爐 16省市正成長

隨著黑龍江28日發布上半年經濟數據，大陸全國31省市上半年GDP數據全部出爐。從GDP增速來看，有16個省市是正增長，西...

深圳上半年GDP 從-6.6%到+0.1%

深圳市統計局28日發布今年上半年經濟數據顯示，上半年深圳經濟運行回升態勢明顯，地區生產總值（GDP）實現正增長，比上年同...

二季度家電市場 復甦至去年水平

2020年上半年中國家電消費受疫情衝擊明顯，但到二季度已復甦至去年同期水平。中國電子信息產業發展研究院27日發布的《20...

投資超百億元 佛山智慧產業園動工

平謙國際智慧產業園項目27日在廣東佛山南海正式動工建設，該項目計畫總投資額超105億元（人民幣，下同），占地面積592畝...

上汽外銷量 上半年13.2萬輛

中新社報導，上汽集團今年上半年實現海外整體銷量13.2萬輛，繼續保持中國行業第一，佔中國車企海外總銷量的34%，其中，自...

黃金回購量 同比增近163%

中國黃金協會28日發布的數據顯示，2020年上半年中國黃金產量170.07噸，黃金消費量323.29噸，同比分別下降5....

甘肅貿易夥伴 哈薩克穩居首位

甘肅省發展和改革委員會主任康軍28日披露，2020年上半年，甘肅在「一帶一路」沿線國家實際投資額占對外投資額的72.5%...

熱門新聞

遭港大校委會通過解僱 戴耀廷：學術自由的終結

陸外交部宣布：香港暫停與英、加和澳洲刑事互助協議

回嗆美國務卿龐培歐 陸外交部：南海不是美國的夏威夷

吉林奇書《平安經》爆紅 網民諷：可以出一本《馬屁精》

影／大陸公布殲15艦載機 首次完成夜間空中加油

「李登輝狀況不佳」陸媒關注緊盯台媒快訊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。