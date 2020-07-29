王毅：面對「霸道」的美國 大陸將堅定理性回應

大陸國務委員兼外長王毅28日表示，當前中美關係引起國際社會普遍擔憂，美國國內一部分政治勢力的行徑喪失了國與國交往最起碼的禮儀，突破了國際準則最基本的底線，面對「橫衝直撞、蠻橫無理的美國」，大陸將做出堅定而又理性的回應。

大陸外交部網站刊登王毅與法國外長勒得里安通話內容，他指出，美國這是赤裸裸的強權政治，如果歸結為一個詞，那就是「霸道」，根本原因是美國國內一部分政治勢力，出於拉抬選情的政治考量和維持單極霸權的需要，毫無道理地對大陸進行全方位打壓，不斷挑釁大陸的核心利益。

王毅指出，中方將堅決反制侵害中方正當權益的惡劣行徑；中美應當進行理性溝通；同時國際社會應當共同維護團結與合作，各國應行動起來，抵制任何單邊和強權行徑。

據了解，中美最新一次「交手」是美國限大陸72小時內關閉駐休士頓總領事館後，大陸回擊要求美關閉駐成都總領事館。