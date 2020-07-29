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劉鶴：中歐將加快談判 以便年底前達成投資協定

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸國務院副總理劉鶴。新華社資料照片
大陸國務院副總理劉鶴。新華社資料照片

大陸國務院副總理劉鶴表示，大陸和歐盟將加快談判，以便在今年年底前達成中歐投資協定。

大陸商務部網站披露，劉鶴28日與歐盟執委會副主席東布洛夫斯基，共同主持第八次中歐經貿高層對話，雙方同意繼續加強宏觀經濟政策協調，實施有效的財政和貨幣政策，以推動全球經濟復甦。

大陸商務部指出，雙方同意在全球抗疫合作中共同發揮更具建設性的作用，落實G20應對新冠肺炎疫情特別峰會共識，支持世界衛生組織在推動和協調全球應對新冠肺炎疫情方面發揮領導作用。雙方願進一步加強在疫情防控、疫苗研發、新發傳染病防治、生物醫藥以及復工複產和人員往來等領域的多雙邊合作，助力國際社會早日戰勝疫情。

雙方充分肯定中歐投資協定談判特別是就公平競爭議題取得的重大進展，將繼續加強督導，加快推進剩餘問題的討論，按照領導人確定的目標在年內完成談判，達成高水準投資協定。

雙方還承諾進一步相互開放市場，為雙方企業提供公平、非歧視的貿易投資環境。雙方並就5G網路建設，以及歐盟外國補貼白皮書、外資審查政策、貿易救濟立法、政府採購和競爭政策等坦誠交換看法。

雙方承諾，將進一步推進金融業雙向開放和互利合作。中方歡迎歐方金融機構赴大陸投資展業，參與設立外資控股或獨資證券基金期貨公司，歡迎歐洲優質上市公司以CDR形式在大陸境內資本市場掛牌上市。歐方願積極考慮豁免或放寬對中資銀行當地分行的子行化監管要求。雙方也將致力於繼續推動歐元和人民幣國際化。

疫情 新冠肺炎 歐盟

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