大陸昨新增本土確診病例98例 新疆占89例

據大陸國家衛健委網站消息，大陸昨新增確診病例101例，其中境外移入病例3例（廣東2例，上海1例），本土病例98例（新疆89例，遼寧8例，北京1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

另據北京衛健委消息，7月28日0時至24時，北京市新增大連市疫情關聯病例1例，為7月27日確診的大連市疫情關聯病例的密切接觸者。目前，和大連相關的北京本土確診病例已有兩例，北京已把天通苑提升為二級疫情防控措施。

最為嚴重的是新疆。據天山網，新疆維吾爾自治區衛生健康委最新通報，7月28日0時至24時，新疆維吾爾自治區（含新疆生產建設兵團）報告新增新冠肺炎確診病例89例（其中43例為無症狀感染者轉確診病例），新增無症狀感染者15例，均在烏魯木齊市。

截至7月28日24時，新疆（含兵團）現有確診病例322例（危重症3例、重症16例），其中烏魯木齊市320例、喀什地區1例（烏魯木齊市移入病例）、兵團1例；現有無症狀感染者133例，其中烏魯木齊市130例、兵團1例、昌吉州2例（烏魯木齊市移入）。